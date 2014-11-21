中国汇市：中间价创两周高位带动人民币早盘走升，短期市场观望为主

* 人民币早盘随中间价走升

* 中间价反弹并创两周高位

* 早盘交投清淡

* 资金面吃紧令市场更关注于掉期

路透北京11月20日 - 中国人民币兑美元 周五早盘走升，主因中间价反弹并创出近两周高位。交易员反映，早盘交投较为平淡。因银行间资金面紧张局面再升温，市场注意力相对集中于掉期市场。短期即期市场或继续维持区间震荡格局，市场对人民币走势持观望态度。

他们并称，盘初市场交投比较清淡，之后有一些客盘购汇令人民币涨幅缩窄。短期市场方向不太明朗，即期汇率可能在6.11-6.14区间震荡。

“早上大家注意力都在掉期市场这边，人民币资金面非常紧嘛。整体的话，（美元/人民币掉期升水）短端现在都上得非常夸张，即期这边感觉就没太多人做。”一外资行交易员表示。

周五早盘，1周掉期美元升水 最高触及70个点子，1个月期 最高触及230个点子，较周四收盘分别扬升了28%和19%。

她并表示，从中间价等各方面来看，短期市场似乎找不到一个操作方向。近期可能境内CNY和境外CNH联动会多一点，境内CNY受CNH的影响较多。

北京时间11:42，人民币兑美元即期报6.1226元，上日收报6.1245元。今日人民币兑美元中间价 为6.1387元，上日中间价为6.1417元。

全球汇市方面，美元周五稍事喘息，兑日圆近期急速上扬引发获利了结，不过鉴于美国经济的出众表现，市场依然看涨美元。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2475/20，上日尾盘为6.2515。

北京时间11:42，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.1234/54元，上一交易日尾盘报6.1248元。