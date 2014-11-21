中国汇市：中间价创两周高位带动人民币早盘走升，短期市场观望为主

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 人民币早盘随中间价走升
* 中间价反弹并创两周高位
* 早盘交投清淡
* 资金面吃紧令市场更关注于掉期
路透北京11月20日 - 中国人民币兑美元 周五早盘走升，主因中间价反弹并创出近两周高位。交易员反映，早盘交投较为平淡。因银行间资金面紧张局面再升温，市场注意力相对集中于掉期市场。短期即期市场或继续维持区间震荡格局，市场对人民币走势持观望态度。
他们并称，盘初市场交投比较清淡，之后有一些客盘购汇令人民币涨幅缩窄。短期市场方向不太明朗，即期汇率可能在6.11-6.14区间震荡。
“早上大家注意力都在掉期市场这边，人民币资金面非常紧嘛。整体的话，（美元/人民币掉期升水）短端现在都上得非常夸张，即期这边感觉就没太多人做。”一外资行交易员表示。
周五早盘，1周掉期美元升水 最高触及70个点子，1个月期 最高触及230个点子，较周四收盘分别扬升了28%和19%。
她并表示，从中间价等各方面来看，短期市场似乎找不到一个操作方向。近期可能境内CNY和境外CNH联动会多一点，境内CNY受CNH的影响较多。
北京时间11:42，人民币兑美元即期报6.1226元，上日收报6.1245元。今日人民币兑美元中间价 为6.1387元，上日中间价为6.1417元。
全球汇市方面，美元周五稍事喘息，兑日圆近期急速上扬引发获利了结，不过鉴于美国经济的出众表现，市场依然看涨美元。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2475/20，上日尾盘为6.2515。
北京时间11:42，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.1234/54元，上一交易日尾盘报6.1248元。
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完) (发稿 倪蔚丹；审校 林高丽)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。