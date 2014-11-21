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亚洲 | 2014年 11月 21日 星期五 12:43 BJT

《汇市简讯》美元/日圆反弹受限于117.87，卖盘再度出现

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* 美元/日圆反弹至117.87后开始下跌，料有进一步多单平仓

* 监于日本财务大臣麻生太郎评论，及净多仓规模，这样走势并不令人意外

* 小时图一目均衡云区下方、117.43位置可能有停止单

* 稍早低位117.37，上行中100小时移动均线切入位117.22

* 日本国会正在解散，料正式宣布选举日期(完)

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