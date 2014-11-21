中国货币市场：主要回购利率多扩大涨幅，资金紧张未见缓和忧虑暂难消

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透上海11月21日 - 中国银行间资金市场周五回购利率 除隔夜外，多扩大涨幅，其中14天品种涨近30bp(基点)。交易员表示，在月末临近新股大批量集中申购等干扰下，而央行"注水"驰援力度相对有限，令资金紧张局面进一步放大，资金拆借市场线上、线下价格持续攀升。
交易员并表示，虽然最新公告显示下周将有国库现金定存对流动性施以援手，但是机构多认为安抚作用有限，较之新股冻结资金量仍旧杯水车薪，短期预期仍难脱谨慎。
“比昨天更糟糕啊，有的机构加点200bp也借不到啊，关键是大家没钱出，”上海一银行交易员称，"大行也不出了，估计自身难保吧，虽然回购利率一直被压着，但是今天涨幅也在加大了。"
她并表示，较之线上资金，线下资金拆借价格亦是步步走高，一年之内各期限同业存款价格多在5%以上，而此前则平均接近4%左右。
中国银行间市场周四流动性紧势午后进一步加剧，导致前台交易延时半小时，至17:00方才结束，因收盘前仍有一些机构未能补上资金缺口。
中国A股第六批新股申购将于11月24日(下周一)开始，共计将有11只新股发行。国泰君安证券报告预计，本轮沪深新股的申购资金总量将达9,772亿元人民币，较上月略增，冻结资金高峰期在下周二（11月25日），当日冻结资金量约9,150亿元。
华东另一银行交易员表示，虽然新股申购尚未开始，但是很多机构头寸备付都需要提前准备，所以紧张情绪令近期资金市场紧张势头提前发酵。
“国库定存600亿，估计杯水车薪吧，”他称， 还要看下周大家情绪会不会继续升级，市场上关于央行定向放水传言也很多，还是估计央行不会静观其变的吧。
财政部周五公告称，将于下周二(25日)进行今年第10期中央国库现金管理商业银行定期存款招标，操作量600亿元人民币，期限三个月。
此外，上海银行间同业拆放利率亦走高，其中1个月Shibor最新报4.0640%，较上日涨1.30bp，1W期限品种最新报3.2180%，较上日涨10.10bp，隔夜Shibor涨4.70bp。
以下为主要货币市场利率报价：
北京时间12:39 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 2.6172 2.6299 -1.27
七天 3.4295 3.2814 +14.81
14天 4.0364 3.7597 +27.67
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 7.7200 1.3900 +0633.00
七天 8.0600 5.8350 +222.50
14天 6.1000 5.4000 +70.00
回购定盘利率
其中:隔夜 2.6600 2.6700 -1.00
七天 3.5000 3.4000 +10.00
14天 3.9200 3.6300 +29.00
Shibor
其中:隔夜 2.5860 2.5390 +4.70
七天 3.2180 3.1170 +10.10
三个月 4.1758 4.1771 -0.13
-----------------------------------------------------------(完) (发稿 吴芳；审校 林高丽)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
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路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。