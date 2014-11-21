全球期市：新加坡交易所将推出多款化工衍生品合约

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透新加坡11月21日 - 新加坡交易所(SGX) 周五表示，未来两个月将推出五项化工互换及期货产品，以满足该行业对风险管理日益增长的需求。
该交易所在声明中称，将在12月2日开始启动运往中国的对二甲苯(PX)互换和期货合约，1月19日推出另外四项聚烯烃(polyolefin)合约。
新加坡交易所称，聚烯烃合约用于运往中国及东南亚的线型低密度聚乙烯(LLDPE)和聚丙烯扁丝(PP flat yarn)。
“鉴于市场波动较大的特点，这些新的互换及期货合约旨在为亚洲PX、PP和PE实货市场人士提供更有效的对冲工具，”该交易所称。
该交易所还表示，PX、PP和聚乙烯(PE)市场规模预计已分别增长至4,500万吨、2,300万吨和3,500万吨，其中中国消费量最大。
新加坡交易所称，ICIS将为聚烯烃合约担任指数提供商，而PX合约将根据普氏(Platts)指数进行现金结算。(完) (编译 朱晓军；审校 戴素萍)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。