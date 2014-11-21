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亚洲 | 2014年 11月 21日 星期五 13:04 BJT

香港股市：早盘小幅反弹，因获利了结压力减轻

路透上海11月21日 - 香港股市周五反弹，因持续较长时间的获利了结压力终于减轻，但本周股指均告下跌，尽管沪港通高调启动。

周一沪港通启动原本被寄予厚望，认为将推动两地股市的股价和成交量，但很多投资者利用股价已先期上涨的机会获利了结。

截止中午，恒生指数 上涨0.1%报23,375.06点，之前四个交易日连续下跌。恒生国企指数 涨0.2%。

两项股指本周分别下跌3.0%和3.3%，均为3月中以来最大单周百分比跌幅。

内地投资者对港股的兴趣依然不大，使用的港股通额度，不及每日配额105亿元人民币(17.1亿美元)的1%。

石油股延续涨势，交投最为活跃的是博彩类股。(完)
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