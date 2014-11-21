离岸人民币：香港居民人民币换汇量大增，料国债零售反应好于去年--中银香港

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透香港11月21日 - 中银香港 周五称，自本周一取消香港居民兑换人民币限制以来，换汇量大增，预料国债零售部分认购反应比去年热烈。
中银香港全球市场财资产品管理主管梁伟基表示，自取消换汇限制，过去四日的人民币兑换交易，比起前一周的日均交易量增加5.5倍，当中逾八成为买入盘，相信除了受沪港通和人民币定期存款优惠带动，客户亦会大手转换人民币以认购国债。
“估计今年的零售国债认购反应会比去年好，一方面是息率较高，另一方面现时在市场上要锁定两年期息率并不容易。”他说。
中国财政部周四公布，向香港居民发行30亿元两年期国债，票面利率为2.93%。息率较去年的30亿元两年期零售国债发行利率2.8%为高，但与最近银行逾3%的定存息率优惠比较则显得逊色。
梁伟基指出，人民币存款息率波幅很大，以去年为例，三个月人民币定存息率介乎1.5-4.7%，反映投资风险较大。而最近多家银行推出的结构性存款虽然保本，然视乎合约条款以及对人民币走势的判断，客户有机会要以低至0.5%，或高至7%的息率行使买入权利。
零售国债认购期由11月21日至12月5日，发行日为12月11日，面额为1万元。中银香港、建行亚洲、恒生银行 等多家银行和券商推出认购优惠，包括全面豁免手续费、托管费、二手买卖差价等费用。
该批零售国债为财政部今年在香港发行第二批120亿元国债其中一部分，另外90亿元面向机构投资者发行的国债录得近3倍超额认购，其中三年期40亿元债的中标利率为2.74%。
中银香港为中国银行 香港子公司。（完）
(记者 雷美珍；审校 林高丽)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
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