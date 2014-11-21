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亚洲 | 2014年 11月 21日 星期五 13:43 BJT

澳洲股市：收跌至五周低位，铁矿石疑虑令美国亮丽数据失色

路透悉尼11月21日 - 澳洲股市周五小跌至约五周低位，因对铁矿石价格颓势及需求前景的担心，使得美国令人鼓舞的经济数据相形失色。

澳股指标S&P/ASX 200指数 开盘小升，但旋即走跌，终场收低11.94点或0.22%至5,304.3点，为10月17日以来最低位。大盘已连续五日下跌，较2013年底的水准低了0.8%。

自11月7日以来则已大跌了4.4%。(完)
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