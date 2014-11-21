更新版 1-新债招标：台湾30年公债不足额发行，国库称由底价决定

(新增国库署说法)

路透台北11月21日 - 台湾财政部周五表示，今日对30年103/16期公债 截标，主要是因利率小组会在标售前订出底价，与国库是否充裕没有绝对关系。

财政部国库署副署长戴龙辉接受路透电话采访称，标售底价是依据发行前交易期间的利率变化，以及参考路透等专业财经媒体的利率调查来订定。

央行今日中午标售的103/16期公债得标利率为2.36%，落在市场预估的2.33-2.36%上缘。惟因国库署截标，实际发行额为229亿台币，原预计发行额为300亿台币。

〞我们没有不希望全拿，但我们是底价先订。〞他说。

戴龙辉也同意，寿险业不愿以较低利率竞标30年公债，主要是受到今年美元债大量发行影响的说法。

至于是否影响国库明年长债的发行，他强调，商品与年期多样化是财政部发债主要考量的重点之一，国库年底前将规划明年发行计画，此前会征询市场看法。

103/16期公债得标利率为同年期公债近一年来的新高。本次投标倍数为1.29倍，低于上次10年公债103/13R的1.57倍。

各行业的得标比重方面，银行业得标比重46.73%、证券业27.07%、票券业4.37%、保险业21.83%。(完)