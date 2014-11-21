台湾股市：微幅收高续创七周高位，量缩抗跌但选前难有大行情

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透台北11月21日 - 台湾股市周五收盘微涨，在连两天大涨后暂事休息，但续创七周高位。分析师指出，美股续创纪录高位，带动亚股走强，台股也持续走高，然而今日明显陷入量缩整理，涨势停顿，估下周地方选举前难再有强劲表现。
台湾加权股价指数 收高0.14%或12.66点，报9,091.53点，为七周高点，前高在10月6日收报9,095.14点。今日成交初值 为788.5亿台币，上交易日修正后为924.23亿。
台股周线累计收高约1.21%，或上涨108.65点。
日盛投顾协理钟国忠指出，台股在连两天大涨后格局拉大，但下周逢地方选举前一周，不确定性影响买盘共鸣，预估大盘成交量难以放大，虽然指数相对抗跌，但在9,122点的波段高位反压较大，下周以持平至小涨看待。
〞大概就是那种每天小涨10几点的格局，差不多就持续整理。〞上述分析师说。
钟国忠并认为，虽然选战结果可能影响台股，但预估选后约一天的时间，市场就能将相关讯息消化完毕，毕竟此次选举为地方型选举，对台湾总体经济政策的影响没那么大。
亚股今日全面走高，本地时间14:06时，新加坡海峡指数 以走高0.81%领涨。(完)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。