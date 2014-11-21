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亚洲 | 2014年 11月 21日 星期五 14:17 BJT

台湾股市：微幅收高续创七周高位，量缩抗跌但选前难有大行情

路透台北11月21日 - 台湾股市周五收盘微涨，在连两天大涨后暂事休息，但续创七周高位。分析师指出，美股续创纪录高位，带动亚股走强，台股也持续走高，然而今日明显陷入量缩整理，涨势停顿，估下周地方选举前难再有强劲表现。

台湾加权股价指数 收高0.14%或12.66点，报9,091.53点，为七周高点，前高在10月6日收报9,095.14点。今日成交初值 为788.5亿台币，上交易日修正后为924.23亿。

台股周线累计收高约1.21%，或上涨108.65点。

日盛投顾协理钟国忠指出，台股在连两天大涨后格局拉大，但下周逢地方选举前一周，不确定性影响买盘共鸣，预估大盘成交量难以放大，虽然指数相对抗跌，但在9,122点的波段高位反压较大，下周以持平至小涨看待。

〞大概就是那种每天小涨10几点的格局，差不多就持续整理。〞上述分析师说。

钟国忠并认为，虽然选战结果可能影响台股，但预估选后约一天的时间，市场就能将相关讯息消化完毕，毕竟此次选举为地方型选举，对台湾总体经济政策的影响没那么大。

亚股今日全面走高，本地时间14:06时，新加坡海峡指数 以走高0.81%领涨。(完)
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