中港证券：中华交易服务下月中推出沪港通指数系列

路透香港11月21日 - 由港深沪三地交易所合资的中华证券交易服务周五宣布，将于12月15日推出一个全新指数系列，以反映出沪港通合资格股票整体表现。

新指数系列包括中华交易服务沪港通300指数（中华沪港通300），及中华交易服务港股通精选100指数（中华港股通100），将以自由流通市值计算。

中华交易服务总裁毛志荣表示，“新指数为市场提供一个简单、清晰及可靠的指标来评估沪港通合资格股票的表现。同时亦可让金融机构开发以沪港通为主题的投资产品。”

中华沪港通300包括在沪港通合资格股票名单内首200家于上海证券交易所上市的A股，以及在沪港通合资格股票名单内首100家于香港上市的股份。该指数是目前市场上第一只追踪沪港通合资格股票整体表现的相关指数。

中华港股通100则包括在沪港通合资格股票名单内，首100家于香港上市的股份（不包括在两地上市的A+H股）。

沪港通于本周一（17日）开通，为国内外机构及个人投资者打开股市双向投资渠道，试点初期设置每日额度，沪股通总额度为3,000亿元人民币，港股通总额度为2,500亿元。

中华交易服务由港交所 、上交所和深交所各持三分之一股权，主要从事以三方市场交易产品为基础编制跨境指数，研究开发上市公司分类标准、信息标准及信息产品。（完）