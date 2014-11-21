中港证券：中华交易服务下月中推出沪港通指数系列

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透香港11月21日 - 由港深沪三地交易所合资的中华证券交易服务周五宣布，将于12月15日推出一个全新指数系列，以反映出沪港通合资格股票整体表现。
新指数系列包括中华交易服务沪港通300指数（中华沪港通300），及中华交易服务港股通精选100指数（中华港股通100），将以自由流通市值计算。
中华交易服务总裁毛志荣表示，“新指数为市场提供一个简单、清晰及可靠的指标来评估沪港通合资格股票的表现。同时亦可让金融机构开发以沪港通为主题的投资产品。”
中华沪港通300包括在沪港通合资格股票名单内首200家于上海证券交易所上市的A股，以及在沪港通合资格股票名单内首100家于香港上市的股份。该指数是目前市场上第一只追踪沪港通合资格股票整体表现的相关指数。
中华港股通100则包括在沪港通合资格股票名单内，首100家于香港上市的股份（不包括在两地上市的A+H股）。
沪港通于本周一（17日）开通，为国内外机构及个人投资者打开股市双向投资渠道，试点初期设置每日额度，沪股通总额度为3,000亿元人民币，港股通总额度为2,500亿元。
中华交易服务由港交所 、上交所和深交所各持三分之一股权，主要从事以三方市场交易产品为基础编制跨境指数，研究开发上市公司分类标准、信息标准及信息产品。（完）
(记者 雷美珍; 审校 杨淑祯)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。