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亚洲 | 2014年 11月 21日 星期五 14:30 BJT

韩国股市：小幅收高，因美国数据乐观支撑风险偏好

路透首尔11月21日 - 韩国股市周五小幅收高，乐观的美国经济数据支撑风险胃纳，而日圆反弹也缓解了本地出口商的压力。

韩股综合股价指数 收高0.35%，报1,964.84点。(完)
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