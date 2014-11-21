版本:
中国
亚洲 | 2014年 11月 21日 星期五 14:30 BJT

表格: 中国10月成品油进口分项数据

路透北京11月21日 - 以下是中国海关总署公布的10月成品油进口分项数据一览表（单位均为吨）：
    
                                10月         同比%       美元/吨         年初迄今        同比%
汽油                              23        -85.4      5,767.61           33,580     9,542.98
  原产地:
   德国                           20       -43.27       6,039.1               71       -17.63
   法国                            2            -       3,849.5              199        91.19
   新加坡                          1            -         4,174                1            -
   意大利                          -         -100             -                8        95.95
   美国                            -            -             -               34       84,490
   澳大利亚                        -            -             -                7            -
   荷兰                            -            -             -              113            -
   泰国                            -         -100             -              201        67.62
   韩国                            -            -             -           32,919            -
   日本                            -            -             -               24         0.08
   英国                            -            -             -                4       -63.29

石脑油                       559,791         48.1        896.51        2,669,178       -15.46
  原产地:
   韩国                      159,877        208.3        904.68          690,176       -43.45
   沙特阿拉伯                106,170            -        879.27          279,611        25.66
   阿拉伯联合酋长国           84,160            -        842.69          193,810            -
   俄罗斯联邦                 61,482            -        945.07          238,061        58.31
   印度                       36,715       -36.07        865.16          151,207        61.07
   挪威                       36,394            -        923.49          161,121            -
   泰国                       29,649          1.6        958.79          189,939       -15.03
   卡塔尔                     25,024            -        878.24           25,024            -
   马来西亚                   20,319            -        938.43           44,434       -29.43
   比利时                          -            -             -           89,949            -
   巴布亚新几内亚                  -            -             -           20,997            -
   美国                            -         -100             -          126,946       435.87
   印度尼西亚                      -            -             -           34,587       232.02
   阿尔及利亚                      -         -100             -          155,000       -62.66
   新加坡                          -            -             -            7,335       -58.52
   科威特                          -            -             -          166,507            -
   日本                            -            -             -               14         3.45
   也门共和国                      -         -100             -           29,339         9.72
   伊朗                            -         -100             -           65,120       -38.88

航空煤油                     292,905         9.65        891.81        3,288,915       -27.42
  原产地:
   韩国                      255,236         71.5        904.97        2,753,914       -16.97
   台湾                       37,519            -        802.31           37,519       -44.99
   美国                          150            -        887.76              559 1,694,075.76
   日本                            -         -100             -          385,954       -44.21
   澳门                            -            -             -               17       105.95
   马来西亚                        -            -             -           29,724         7.25
   新加坡                          -            -             -           81,228       -70.11

其他煤油                       2,165       -98.14      1,163.02          223,023       -66.88
  原产地:
   新加坡                        744       -98.07      1,211.54           85,794        -16.7
   印度尼西亚                    719        -97.3      1,117.53            1,000       -99.46
   沙特阿拉伯                    475       -81.59           596            4,426       -86.68
   美国                           95       -61.46      2,074.28            5,964        51.13
   南非                           50            -      2,440.64              226        28.56
   日本                           46        -98.1       2,233.3            4,572       -72.44
   台湾                           19       -99.39      2,755.32           21,917       -55.74
   比利时                         14            -      2,318.43            3,217       441.51
   法国                            1       -99.59        16,147            2,492       -39.72
   德国                            1       -60.73         5,737              240        53.05
   韩国                            0         -100             0            1,542        -96.8
   荷兰                            -         -100             -               87       115.25
   阿拉伯联合酋长国                -            -             -           17,310       179.18
   意大利                          -            -             -                1       -99.88
   马来西亚                        -         -100             -           66,123       -67.16
   卡塔尔                          -         -100             -            8,110       -20.39

柴油                          45,396            -        894.23          265,015            -
  原产地:
   日本                       40,207            -         907.5           82,666            -
   韩国                        5,187            -        790.03           18,022            -
   德国                            2            -         4,496              147            -
   巴拿马                          -            -             -               54            -
   波兰                            -            -             -               50            -
   俄罗斯联邦                      -            -             -          112,507            -
   新加坡                          -            -             -            4,228            -
   泰国                            -            -             -            5,383            -
   台湾                            -            -             -           41,957            -

5-7号燃料油                1,151,976       -30.71        613.98       14,543,116       -26.87
  原产地:
   新加坡                    310,248         0.93        592.42        3,487,337        15.22
   马来西亚                  252,622        84.93         636.2        2,085,641        33.64
   委内瑞拉                  206,941       -45.75        596.77        3,596,922        10.26
   俄罗斯联邦                172,915       -15.15         645.5        2,066,058       -58.87
   哈萨克斯坦                 98,655       100.15        627.44          267,298       -68.01
   博内尔                     76,040            -           620           76,040            -
   日本                       25,996       -62.11        527.13          327,191       -42.28
   韩国                        8,456       -95.82         574.3        1,295,771       -35.59
   巴林                          102            -        556.61              200       -88.98
   波兰                            -            -             -               89            -
   巴拿马                          -            -             -              209            -
   美国                            -            -             -          133,300         1.66
   新西兰                          -            -             -           83,583            -
   德国                            -            -             -              758            -
   科威特                          -            -             -              390       -87.96
   伊朗                            -         -100             -          257,597       -81.49
   印度尼西亚                      -         -100             -          272,378       -64.65
   沙特阿拉伯                      -            -             -          473,769       109.45
   台湾                            -            -             -           40,132            -
   阿拉伯联合酋长国                -            -             -               21         -100
   泰国                            -            -             -           78,432            -

其他燃料油                     1,728       -94.27        642.61          133,967       -84.76
  原产地:
   新加坡                      1,610            -        639.13            1,610       -99.66
   哈萨克斯坦                    118       -98.61        689.98           67,031       -30.75
   新西兰                          -            -             -              592       -21.62
   乌兹别克斯坦                    -            -             -            4,053        21.13
   澳大利亚                        -            -             -              394        47.21
   俄罗斯联邦                      -         -100             -           15,099       -68.88
   吉布提                          -            -             -              154         -4.4
   日本                            -            -             -               10            -
   印度尼西亚                      -            -             -              490        1,125
   巴林                            -         -100             -              105       -94.29
   台湾                            -            -             -              279            -
   韩国                            -            -             -               18       -99.94
   马来西亚                        -            -             -           44,133       -79.57

液化石油气(LPG)              655,511       140.96        819.77        5,531,896        70.09
  原产地:
   阿拉伯联合酋长国          437,311       370.81        809.19        3,056,145       257.47
   美国                      136,844            -         845.3          619,327       604.43
   巴拿马                     23,897            -        911.08           23,897            -
   阿尔及利亚                 23,853            -         801.2          151,192         37.4
   马来西亚                   20,998            -        795.01           78,549            -
   尼日利亚                    9,424            -        792.44          175,401           38
   沙特阿拉伯                  1,450       -97.39           711          263,269       -47.08
   日本                          956   95,556,200         860.2            1,856  185,640,400
   俄罗斯联邦                    598            -        809.91              745            -
   韩国                          179        81.15      2,373.98           88,343        45.06
   德国                            1       425.15        13,796                2       663.95
   澳大利亚                        0         -100             0           36,089       -81.02
   科威特                          -         -100             -          502,506        16.11
   安哥拉                          -            -             -           45,420        -0.64
   秘鲁                            -            -             -           32,021            -
   挪威                            -            -             -           40,555        76.34
   卡塔尔                          -         -100             -          416,575       -43.24

                                                                 
  浏览各种表格请分别点选：能源  金属 农产品 
  注：价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来.
      进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价.
      -为数据无法提供.
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐