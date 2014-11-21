表格: 中国10月成品油进口分项数据

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透北京11月21日 - 以下是中国海关总署公布的10月成品油进口分项数据一览表（单位均为吨）： 10月 同比% 美元/吨 年初迄今 同比% 汽油 23 -85.4 5,767.61 33,580 9,542.98 原产地: 德国 20 -43.27 6,039.1 71 -17.63 法国 2 - 3,849.5 199 91.19 新加坡 1 - 4,174 1 - 意大利 - -100 - 8 95.95 美国 - - - 34 84,490 澳大利亚 - - - 7 - 荷兰 - - - 113 - 泰国 - -100 - 201 67.62 韩国 - - - 32,919 - 日本 - - - 24 0.08 英国 - - - 4 -63.29 石脑油 559,791 48.1 896.51 2,669,178 -15.46 原产地: 韩国 159,877 208.3 904.68 690,176 -43.45 沙特阿拉伯 106,170 - 879.27 279,611 25.66 阿拉伯联合酋长国 84,160 - 842.69 193,810 - 俄罗斯联邦 61,482 - 945.07 238,061 58.31 印度 36,715 -36.07 865.16 151,207 61.07 挪威 36,394 - 923.49 161,121 - 泰国 29,649 1.6 958.79 189,939 -15.03 卡塔尔 25,024 - 878.24 25,024 - 马来西亚 20,319 - 938.43 44,434 -29.43 比利时 - - - 89,949 - 巴布亚新几内亚 - - - 20,997 - 美国 - -100 - 126,946 435.87 印度尼西亚 - - - 34,587 232.02 阿尔及利亚 - -100 - 155,000 -62.66 新加坡 - - - 7,335 -58.52 科威特 - - - 166,507 - 日本 - - - 14 3.45 也门共和国 - -100 - 29,339 9.72 伊朗 - -100 - 65,120 -38.88 航空煤油 292,905 9.65 891.81 3,288,915 -27.42 原产地: 韩国 255,236 71.5 904.97 2,753,914 -16.97 台湾 37,519 - 802.31 37,519 -44.99 美国 150 - 887.76 559 1,694,075.76 日本 - -100 - 385,954 -44.21 澳门 - - - 17 105.95 马来西亚 - - - 29,724 7.25 新加坡 - - - 81,228 -70.11 其他煤油 2,165 -98.14 1,163.02 223,023 -66.88 原产地: 新加坡 744 -98.07 1,211.54 85,794 -16.7 印度尼西亚 719 -97.3 1,117.53 1,000 -99.46 沙特阿拉伯 475 -81.59 596 4,426 -86.68 美国 95 -61.46 2,074.28 5,964 51.13 南非 50 - 2,440.64 226 28.56 日本 46 -98.1 2,233.3 4,572 -72.44 台湾 19 -99.39 2,755.32 21,917 -55.74 比利时 14 - 2,318.43 3,217 441.51 法国 1 -99.59 16,147 2,492 -39.72 德国 1 -60.73 5,737 240 53.05 韩国 0 -100 0 1,542 -96.8 荷兰 - -100 - 87 115.25 阿拉伯联合酋长国 - - - 17,310 179.18 意大利 - - - 1 -99.88 马来西亚 - -100 - 66,123 -67.16 卡塔尔 - -100 - 8,110 -20.39 柴油 45,396 - 894.23 265,015 - 原产地: 日本 40,207 - 907.5 82,666 - 韩国 5,187 - 790.03 18,022 - 德国 2 - 4,496 147 - 巴拿马 - - - 54 - 波兰 - - - 50 - 俄罗斯联邦 - - - 112,507 - 新加坡 - - - 4,228 - 泰国 - - - 5,383 - 台湾 - - - 41,957 - 5-7号燃料油 1,151,976 -30.71 613.98 14,543,116 -26.87 原产地: 新加坡 310,248 0.93 592.42 3,487,337 15.22 马来西亚 252,622 84.93 636.2 2,085,641 33.64 委内瑞拉 206,941 -45.75 596.77 3,596,922 10.26 俄罗斯联邦 172,915 -15.15 645.5 2,066,058 -58.87 哈萨克斯坦 98,655 100.15 627.44 267,298 -68.01 博内尔 76,040 - 620 76,040 - 日本 25,996 -62.11 527.13 327,191 -42.28 韩国 8,456 -95.82 574.3 1,295,771 -35.59 巴林 102 - 556.61 200 -88.98 波兰 - - - 89 - 巴拿马 - - - 209 - 美国 - - - 133,300 1.66 新西兰 - - - 83,583 - 德国 - - - 758 - 科威特 - - - 390 -87.96 伊朗 - -100 - 257,597 -81.49 印度尼西亚 - -100 - 272,378 -64.65 沙特阿拉伯 - - - 473,769 109.45 台湾 - - - 40,132 - 阿拉伯联合酋长国 - - - 21 -100 泰国 - - - 78,432 - 其他燃料油 1,728 -94.27 642.61 133,967 -84.76 原产地: 新加坡 1,610 - 639.13 1,610 -99.66 哈萨克斯坦 118 -98.61 689.98 67,031 -30.75 新西兰 - - - 592 -21.62 乌兹别克斯坦 - - - 4,053 21.13 澳大利亚 - - - 394 47.21 俄罗斯联邦 - -100 - 15,099 -68.88 吉布提 - - - 154 -4.4 日本 - - - 10 - 印度尼西亚 - - - 490 1,125 巴林 - -100 - 105 -94.29 台湾 - - - 279 - 韩国 - - - 18 -99.94 马来西亚 - - - 44,133 -79.57 液化石油气(LPG) 655,511 140.96 819.77 5,531,896 70.09 原产地: 阿拉伯联合酋长国 437,311 370.81 809.19 3,056,145 257.47 美国 136,844 - 845.3 619,327 604.43 巴拿马 23,897 - 911.08 23,897 - 阿尔及利亚 23,853 - 801.2 151,192 37.4 马来西亚 20,998 - 795.01 78,549 - 尼日利亚 9,424 - 792.44 175,401 38 沙特阿拉伯 1,450 -97.39 711 263,269 -47.08 日本 956 95,556,200 860.2 1,856 185,640,400 俄罗斯联邦 598 - 809.91 745 - 韩国 179 81.15 2,373.98 88,343 45.06 德国 1 425.15 13,796 2 663.95 澳大利亚 0 -100 0 36,089 -81.02 科威特 - -100 - 502,506 16.11 安哥拉 - - - 45,420 -0.64 秘鲁 - - - 32,021 - 挪威 - - - 40,555 76.34 卡塔尔 - -100 - 416,575 -43.24 浏览各种表格请分别点选：能源 金属 农产品 注：价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来. 进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价. -为数据无法提供.
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。