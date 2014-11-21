国际油市：布兰特原油一度升至80美元，市场臆测OPEC可能减产

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
利比亚、厄瓜多尔和委内瑞拉稍早呼吁OPEC减产。伊朗敦促OPEC成员国支撑油价，并表示减产不太可能。
“来自OPEC的信息较为矛盾，这次会议将很有意思。沙特能否保持核心地位，或是在产量维持派和缩减派成员国间造成意见分歧呢？”Ayers Alliance首席投资官Jonathan Barratt称。
受OPEC可能动向的猜测推动，布兰特原油亚洲盘初升至每桶80美元，美国原油期货也上涨近1美元。
0622GMT，布兰特原油期货 升0.25美元至每桶79.58美元，前日跳涨1.23美元。若周五守住涨幅，有望结束周线八连跌。
美国原油期货 涨0.45美元至76.31美元，前日走高1美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 张涛/朱晓军；审校 王兴亚/田建华)
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欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。