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货币新闻 | 2014年 11月 21日 星期五 14:41 BJT

国际油市：布兰特原油一度升至80美元，市场臆测OPEC可能减产

利比亚、厄瓜多尔和委内瑞拉稍早呼吁OPEC减产。伊朗敦促OPEC成员国支撑油价，并表示减产不太可能。

“来自OPEC的信息较为矛盾，这次会议将很有意思。沙特能否保持核心地位，或是在产量维持派和缩减派成员国间造成意见分歧呢？”Ayers Alliance首席投资官Jonathan Barratt称。

受OPEC可能动向的猜测推动，布兰特原油亚洲盘初升至每桶80美元，美国原油期货也上涨近1美元。

0622GMT，布兰特原油期货 升0.25美元至每桶79.58美元，前日跳涨1.23美元。若周五守住涨幅，有望结束周线八连跌。

美国原油期货 涨0.45美元至76.31美元，前日走高1美元。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 张涛/朱晓军；审校 王兴亚/田建华)
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