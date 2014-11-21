全球贵金属：乌克兰10月削减黄金持仓，俄罗斯连七个月增加黄金储备

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约/新加坡11月21日 - 国际货币基金组织(IMF)数据显示，乌克兰10月将黄金储备削减逾三分之一。这个濒临破产的国家因与东部亲俄分离主义分子交战而受到极大影响。
IMF的储备数据还显示，俄罗斯10月增加黄金储备，为连续第七个月上升，也是逾一年来俄罗斯买盘持续最长势头。
乌克兰10月底黄金储备降至26吨，较9月底减少14吨；俄罗斯黄金储备则再增18.9吨至1,168吨，在全球各央行持仓中仍排名第五。
若是乌克兰或其他任何央行进一步减持黄金，都可能殃及金价 。经过10月底开始的一波卖压，本月稍早金价跌至四年半低点。黄金对央行买卖盘相当敏感。(完) (编译 张若琪 审校 艾茂林)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。