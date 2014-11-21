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亚洲 | 2014年 11月 21日 星期五 14:57 BJT

全球贵金属：乌克兰10月削减黄金持仓，俄罗斯连七个月增加黄金储备

路透纽约/新加坡11月21日 - 国际货币基金组织(IMF)数据显示，乌克兰10月将黄金储备削减逾三分之一。这个濒临破产的国家因与东部亲俄分离主义分子交战而受到极大影响。

IMF的储备数据还显示，俄罗斯10月增加黄金储备，为连续第七个月上升，也是逾一年来俄罗斯买盘持续最长势头。

乌克兰10月底黄金储备降至26吨，较9月底减少14吨；俄罗斯黄金储备则再增18.9吨至1,168吨，在全球各央行持仓中仍排名第五。

若是乌克兰或其他任何央行进一步减持黄金，都可能殃及金价 。经过10月底开始的一波卖压，本月稍早金价跌至四年半低点。黄金对央行买卖盘相当敏感。(完) (编译 张若琪 审校 艾茂林)
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