版本:
中国
亚洲 | 2014年 11月 21日 星期五 14:33 BJT

日本股市：小幅收高，安倍晋三解散众议院为提前选举铺路

路透东京11月21日 - 日本股市周五小幅上涨，之前首相安倍晋三解散众议院，以进行提前选举，力图为陷入困境的经济振兴策略寻求新的民意基础。

日经指数 扳回稍早跌幅，最终收高0.3%，报17,357.51点。

本周日经指数下跌0.8%，为过去五周来首次周线收低。

东证股价指数 上涨0.2%，收报1,400.18点。JPX-日经400指数 上扬0.1%，收报12,778.23点。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐