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亚洲 | 2014年 11月 21日 星期五 14:32 BJT

表格: 中国10月液化天然气及管道天然气进口分项数据

路透北京11月21日 - 以下是中国海关公布的10月液化天然气(LNG)及管道天然气的进口分项数据一览表（
单位均为吨）：
                              --------10月--------            --------年初迄今--------
                                  吨        同比%       每百万英热            吨         同比%
                                                     单位价格（美元）*
 按原产地分:
 液化天然气                 1,381,190         1.88         12.26       16,078,811        13.04
  原产地: 
    卡塔尔                    432,352        14.14         18.25        5,709,342         6.52
   澳大利亚                  258,133        -0.33          3.23        3,167,409         8.87
   印度尼西亚                215,423       -29.03          9.97        2,117,373         2.77
   马来西亚                  203,524       -28.23          7.88        2,367,066         4.91
   也门共和国                134,294        94.92         18.24          772,227        -2.26
   巴布亚新几内亚             71,386            -         13.72           71,386            -
   赤道几内亚                 66,078            -         15.65          522,195       312.28
   挪威                            -            -             -          127,233            -
   俄罗斯联邦                      -            -             -          129,670            -
   汶莱                            -            -             -          115,409            -
   特立尼达和多巴哥                -            -             -           57,925        11.97
   西班牙                          -            -             -           62,514            -
   阿尔及利亚                      -            -             -          119,540            -
   阿曼                            -            -             -           63,958            -
   安哥拉                          -            -             -          127,794        99.35
   尼日利亚                        -            -             -          428,192        75.85
   埃及                            -         -100             -          119,579       -67.03

 按进口港分: 
 液化天然气                 1,381,190         1.88         12.26       16,078,811        13.04
  海关: 
 深圳海关                     389,873         0.01          7.86        4,668,783        -2.08
福州海关                     256,671       -15.44         11.91        2,812,751        10.44
上海海关                     203,524       -19.59          7.88        2,370,456         8.32
石家庄海关                   185,989            -         16.51        1,291,639            -
南京海关                     114,495         0.46         18.25        1,830,091       -21.57
大连海关                     113,497        -0.26         18.24        1,208,903          -17
宁波海关                      89,757        53.15         18.27        1,226,703        59.14
黄埔海关                      27,383       -10.15         12.62          140,007       106.27
海口海关                           -            -             -           90,381            -
拱北海关                           -         -100             -          346,827       275.31
天津海关                           -            -             -           92,270            -

 管道天然气                 1,996,019         8.83          9.62       18,785,996        13.96
  原产地: 
    土库曼斯坦              1,294,155       -20.81          9.27       15,497,231         5.48
   缅甸                      437,993            -         11.55        1,561,644    14,261.71
   乌兹别克斯坦              240,379        34.93          8.56        1,485,877       -13.55
   哈萨克斯坦                 23,493          8.5          3.35          241,244       283.34



  注: - 为数据无法提供或者无可比性；
      * 为路透根据官方数据计算所得（完）
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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