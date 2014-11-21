表格: 中国10月液化天然气及管道天然气进口分项数据

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透北京11月21日 - 以下是中国海关公布的10月液化天然气(LNG)及管道天然气的进口分项数据一览表（ 单位均为吨）： --------10月-------- --------年初迄今-------- 吨 同比% 每百万英热 吨 同比% 单位价格（美元）* 按原产地分: 液化天然气 1,381,190 1.88 12.26 16,078,811 13.04 原产地: 卡塔尔 432,352 14.14 18.25 5,709,342 6.52 澳大利亚 258,133 -0.33 3.23 3,167,409 8.87 印度尼西亚 215,423 -29.03 9.97 2,117,373 2.77 马来西亚 203,524 -28.23 7.88 2,367,066 4.91 也门共和国 134,294 94.92 18.24 772,227 -2.26 巴布亚新几内亚 71,386 - 13.72 71,386 - 赤道几内亚 66,078 - 15.65 522,195 312.28 挪威 - - - 127,233 - 俄罗斯联邦 - - - 129,670 - 汶莱 - - - 115,409 - 特立尼达和多巴哥 - - - 57,925 11.97 西班牙 - - - 62,514 - 阿尔及利亚 - - - 119,540 - 阿曼 - - - 63,958 - 安哥拉 - - - 127,794 99.35 尼日利亚 - - - 428,192 75.85 埃及 - -100 - 119,579 -67.03 按进口港分: 液化天然气 1,381,190 1.88 12.26 16,078,811 13.04 海关: 深圳海关 389,873 0.01 7.86 4,668,783 -2.08 福州海关 256,671 -15.44 11.91 2,812,751 10.44 上海海关 203,524 -19.59 7.88 2,370,456 8.32 石家庄海关 185,989 - 16.51 1,291,639 - 南京海关 114,495 0.46 18.25 1,830,091 -21.57 大连海关 113,497 -0.26 18.24 1,208,903 -17 宁波海关 89,757 53.15 18.27 1,226,703 59.14 黄埔海关 27,383 -10.15 12.62 140,007 106.27 海口海关 - - - 90,381 - 拱北海关 - -100 - 346,827 275.31 天津海关 - - - 92,270 - 管道天然气 1,996,019 8.83 9.62 18,785,996 13.96 原产地: 土库曼斯坦 1,294,155 -20.81 9.27 15,497,231 5.48 缅甸 437,993 - 11.55 1,561,644 14,261.71 乌兹别克斯坦 240,379 34.93 8.56 1,485,877 -13.55 哈萨克斯坦 23,493 8.5 3.35 241,244 283.34 注: - 为数据无法提供或者无可比性； * 为路透根据官方数据计算所得（完）
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。