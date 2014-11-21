路透基点：中国环球租赁寻求至多1.5亿美元两年期境内贷款--TRLPC

路透香港11月21日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，中国环球租赁有限公司寻求1-1.5亿美元的两年期境内贷款。该公司六个月前签订了15亿元人民币(2.45亿美元)离岸贷款协议。

野村担任新贷款的协调行。此项贷款分期偿还，平均期限约为1.9年。

所谈论的价格显示，贷款利率较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码大约300个基点。

安排11月27日在北京举行实地考察活动。

借款人于2014年5月获得一笔15亿元人民币的三年期子弹式定期贷款，这笔贷款原定目标为20亿元人民币。

台湾银行香港分行、中国信托商银、第一银行和野村是5月贷款的牵头行兼簿记行(MLAB)，还有其它六家银行参贷。

5月贷款最高综合收益为275个基点，利率为离岸人民币香港银行同业拆息(CNH Hibor)加码240个基点，前端费105个基点。贷款保底利率为3.85%。(完) (编译 王颖；审校 张涛)