路透基点：中国环球租赁寻求至多1.5亿美元两年期境内贷款--TRLPC

欧元债市：法国大选前的谨慎情绪令法债收益率从三个月低点反弹
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透香港11月21日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，中国环球租赁有限公司寻求1-1.5亿美元的两年期境内贷款。该公司六个月前签订了15亿元人民币(2.45亿美元)离岸贷款协议。
野村担任新贷款的协调行。此项贷款分期偿还，平均期限约为1.9年。
所谈论的价格显示，贷款利率较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码大约300个基点。
安排11月27日在北京举行实地考察活动。
借款人于2014年5月获得一笔15亿元人民币的三年期子弹式定期贷款，这笔贷款原定目标为20亿元人民币。
台湾银行香港分行、中国信托商银、第一银行和野村是5月贷款的牵头行兼簿记行(MLAB)，还有其它六家银行参贷。
5月贷款最高综合收益为275个基点，利率为离岸人民币香港银行同业拆息(CNH Hibor)加码240个基点，前端费105个基点。贷款保底利率为3.85%。(完) (编译 王颖；审校 张涛)
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透4月21日 - 南非兰特兑美元周五持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期触及三周高位的升势止步。 1530GMT，兰特兑美元持平，报13.1500兰特，同昨日纽约收盘水准一致。 周四，兰特触及三周高位13.1175兰特，因投资人渴求收益。 在本周末法国大选前，投资人表现谨慎，风险意愿迟滞带动美元重获青睐。(完) (编译 李军; 审校 母红)
国际货币基金组织(IMF) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选