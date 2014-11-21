《汇市简讯》欧洲盘初：日财相警告日圆贬值过快

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
0637 GMT
* 美元/日圆跌0.32%，澳元/美元升0.21%，新西兰元/美元走高0.23%，英镑/美元下滑0.06%
* 日经指数上扬0.33%，沪综指攀升1.08%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.25%，10年期美债收益率报2.3311%
* 日本首相安倍提前改选国会，对安倍经济学进行公投
* 日本财相麻生警告日圆近期贬值速度太快，推动日圆上扬
* 英国反欧盟党派UKIP击败首相的保守党，赢得第二个议会席位 (完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 朱晓军；审校 张涛)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。
ICE-7月棉花期货收涨0.22美分，或0.28%，报每磅79.33美分，盘中交易区间为78.67-79.38美分。昨日触及一个月高位79.39美分。