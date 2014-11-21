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市场报道 | 2014年 11月 21日 星期五 14:47 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：日财相警告日圆贬值过快

0637 GMT

* 美元/日圆跌0.32%，澳元/美元升0.21%，新西兰元/美元走高0.23%，英镑/美元下滑0.06%

* 日经指数上扬0.33%，沪综指攀升1.08%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.25%，10年期美债收益率报2.3311%

* 日本首相安倍提前改选国会，对安倍经济学进行公投

* 日本财相麻生警告日圆近期贬值速度太快，推动日圆上扬

* 英国反欧盟党派UKIP击败首相的保守党，赢得第二个议会席位 (完)

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