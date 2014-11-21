金属期市：铁矿石料创下18个月来最大单周跌幅，高盛指无强力支撑

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透新加坡11月21日 - 现货铁矿石价格料将创下2013年5月以来最大单周跌幅，此前其价格已经跌至逾五年低点，因持续受到供给过剩的打压。
中国和新加坡铁矿石价格周五扩大跌势，双双触及纪录低位，因投资者押注铁矿石价格将进一步下跌；铁矿石价格今年已接近腰斩，因全球矿企提高产量且中国经济放缓。
“今年将是铁矿石供应过剩的第一年，我认为我们是在承受这一后果，”高盛分析师Christian Lelong称。
“目前铁矿石价格没有强力支撑。”
高盛9月时曾表示“铁器时代”已经结束，指称供应过剩和中国需求前景疲弱，使铁矿石价格不太可能从今年的大跌中反弹。
根据The Steel Index编制的数据，62%品位的天津港交货指标铁矿石价格.IO62-CNI=SI周四持稳于每吨70美元，持于2009年6月以来最低水准。
本周迄今铁矿石价格已累计跌7.3%，料将创下去年5月以来最大单周跌幅。今年迄今已共计跌48%。
大连商品交易所5月铁矿石期货 一度下跌2.1%至每吨466元人民币(76美元)，创下迄今最低水准。午盘时则是下跌1.5%至469元人民币。
新加坡交易所12月铁矿石合约 下滑1.3%，报每吨69.11美元，稍早触及68.95美元的低位。(完)
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欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。