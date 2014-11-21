金属期市：铁矿石料创下18个月来最大单周跌幅，高盛指无强力支撑

路透新加坡11月21日 - 现货铁矿石价格料将创下2013年5月以来最大单周跌幅，此前其价格已经跌至逾五年低点，因持续受到供给过剩的打压。

中国和新加坡铁矿石价格周五扩大跌势，双双触及纪录低位，因投资者押注铁矿石价格将进一步下跌；铁矿石价格今年已接近腰斩，因全球矿企提高产量且中国经济放缓。

“今年将是铁矿石供应过剩的第一年，我认为我们是在承受这一后果，”高盛分析师Christian Lelong称。

“目前铁矿石价格没有强力支撑。”

高盛9月时曾表示“铁器时代”已经结束，指称供应过剩和中国需求前景疲弱，使铁矿石价格不太可能从今年的大跌中反弹。

根据The Steel Index编制的数据，62%品位的天津港交货指标铁矿石价格.IO62-CNI=SI周四持稳于每吨70美元，持于2009年6月以来最低水准。

本周迄今铁矿石价格已累计跌7.3%，料将创下去年5月以来最大单周跌幅。今年迄今已共计跌48%。

大连商品交易所5月铁矿石期货 一度下跌2.1%至每吨466元人民币(76美元)，创下迄今最低水准。午盘时则是下跌1.5%至469元人民币。

新加坡交易所12月铁矿石合约 下滑1.3%，报每吨69.11美元，稍早触及68.95美元的低位。(完)

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