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亚洲 | 2014年 11月 21日 星期五 15:07 BJT

企业结盟：日本大和证券将与中国中信建投证券展开合作

路透东京11月21日 - 日本大和证券集团 周五表示，已同意与中信建投证券在投资银行和其他经纪业务方面展开合作，以拓展中国市场。

日本第二大券商--大和证券表示，两公司还将在跨境并购与融资方面共享信息、共同推出相关业务。

根据中信建投证券网站的介绍，其前身为国内最早成立的三大证券公司之一的华夏证券。(完) (编译 王颖；审校 张涛)
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