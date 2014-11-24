《香港重要政经日程》--11月24日-12月1日

中国房地产：今年新分配公租房200万套，积极推进公租房货币化--住建部
路透北京4月18日 - 中国住建部称，今年将完成公租房新增分配200万套，尽快降低外来务工人员申请公租房门槛，放宽准入条件；并采取实物保障与租赁补贴并举方式，积极推进公租房货币化。
================== 今日重要政经消息=================
11月24日（周一）
-- 辉山乳业 公布中期业绩。
-- 欧舒丹 公布中期业绩。
-- 创维数码 公布中期业绩。
*-- 中国广核电力IPO投资者推介会。
--10:30 阿里健康 股东特别大会。
================== 近期重要政经消息=================
11月25日（周二）
-- 公布10月份出口及进口数字。
-- 华南城 公布中期业绩。
-- 周大福 公布中期业绩。
-- 石药集团 公布第三季业绩。
*--12:00 国浩集团 周年股东大会。
11月26日（周三）
-- 中国燃气 公布中期业绩。
-- 六福集团 公布中期业绩。
-- Magnum 公布中期业绩。
-- 维他奶 公布中期业绩。
11月27日（周四）
-- 波司登 公布中期业绩。
-- Dynam 公布中期业绩。
-- 协鑫新能源 公布中期业绩。
-- 力宝华润 公布中期业绩。
--10:00 中粮置地 股东特别大会。
*--10:00 裕元 股东特别大会。
--10:30 同仁堂国药 股东特别大会。
--11:00 光汇石油 周年股东大会。
--15:45 新昌营造 股东特别大会。
11月28日（周五）
-- 公布10月份货币供应M-3。
-- 翠华控股 公布中期业绩。
*-- 大家乐 公布中期业绩。
*-- 大快活 公布中期业绩。
*-- 美亚娱乐 公布中期业绩。
*-- 银基集团 公布中期业绩。
*12月1日（周一）
-- 公布10月份零售销售数字。
注：1.“*”代表新增。
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 雷美珍)
路透北京4月18日 - 中国住建部称，今年将完成公租房新增分配200万套，尽快降低外来务工人员申请公租房门槛，放宽准入条件；并采取实物保障与租赁补贴并举方式，积极推进公租房货币化。
路透上海4月18日 - 中国华人文化产业基金周二宣布，已入股全球最大的经纪公司--美国CAA(Creative Artists Agency)，华人文化董事长黎瑞刚出任美国CAA董事。
路透北京4月18日 - 中国农业部指出，到2020年，中国农产品加工转化率提高到68%；到2025年，加工转化率达到75%，结构布局进一步优化、自主创新能力显着增强，基本接近中等发达国家水平。