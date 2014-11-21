中国经济：上海国际航运中心洋山深水港区四期项目获批，投资128亿元

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透北京11月21日 - 为应对经济下行压力中国政府继续加快投资项目。国家发展改革委周五公告核准上海国际航运中心洋山深水港区四期工程项目，总投资128亿元人民币，设计年通过能力630万标准箱。
这是继11月批复总投资达2,000亿元的12个铁路项目后获准投资的港口项目上。
发改委网站刊登的公告称，项目建设规模为新建五个5万吨级和2个7万吨级集装箱泊位（水工结构均按靠泊15万吨级集装箱船舶设计和建设），以及一个工作船泊位等配套设施，泊位总长2,800米，设计年通过能力630万标准箱。
项目建设地点为浙江省舟山市嵊泗县，项目单位为上海同盛投资（集团）有限公司。项目总投资约128.48亿元，其中资本金占30％，为38.54亿元，由项目单位以自有资金投入；资本金以外投资89.94亿元利用国内银行贷款解决。
该项目旨在完善长江三角洲地区港口集装箱运输系统，适应集装箱吞吐量不断增长和运输船舶大型化要求，加快上海国际航运中心建设护。（完）
欲浏览详情请点选发改委网站(www.ndrc.gov.cn/)
欲浏览中国政府今年以来微刺激及改革政策一览，请点选背景资料 (发稿 沈燕; 审校 黄凯)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。