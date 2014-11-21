表格：外资在韩国股市买超585亿韩元，接连四日买超

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透首尔11月21日 - 韩国证券交易所周五公布，截至0720GMT，外资当日在韩国股市买超585亿韩元，连续第四天买超，此间累计买超1.06万亿韩元。
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)：
日期 外资 机构投资人 散户
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11月21日 58.5 70.3 -149.6
11月20日 386.3 142.5 -89.2
11月19日 375.7 6.9 -58.2
11月18日 241.0 70.7 -292.5
11月17日 -32.1 168.4 -177.5
11月14日 -239.3 383.4 -182.5
11月13日 111.8 -203.8 54.9
11月12日 -17.2 -30.5 -32.4
11月11日 111.3 -48.1 -127.4
11月10日 41.0 -4.8 -79.6
11月7日 -97.5 76.8 -4.8
11月6日 -68.1 161.0 -135.1
11月5日 -136.5 188.1 -86.9
11月4日 -25.8 -48.7 35.1
11月3日 -4.4 -103.4 61.6
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本月以来 704.6 828.8 -1,264.1
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今年以来 6,304.1 -2,680.1 -1,208.7
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欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。