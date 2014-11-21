《焦点》“不道德，但不违法”：美国金属仓储业者牟利手法引发关注

“就像我一开始说过的，我仍然担忧对‘排队管理’等做法不太放心，”他在发给Wibbelman的邮件中写道。

他在2013年4月离职。

报告称，Wibbelman在一个闭门会议上对委员会表示，Askew“一向反对”向原有Metro客户提供财务激励的主意。

他否认提供激励是为了帮助维持排队长列，以阻止其它客户提货离开。

上述报告以及参议院委员会将这些交易疑虑公诸于世，是否能让商品期货交易委员会(CFTC)和其它监管机构感到压力，目前尚不明朗。

在换了新东家之后，LME努力推出全新仓库规则，但遇到了俄罗斯铝业 发起的法律挑战。铝生产商受益于高溢价，尤其是在LME价格低于生产成本的时候。(完)