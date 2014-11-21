《焦点》“不道德，但不违法”：美国金属仓储业者牟利手法引发关注

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
“就像我一开始说过的，我仍然担忧对‘排队管理’等做法不太放心，”他在发给Wibbelman的邮件中写道。
他在2013年4月离职。
报告称，Wibbelman在一个闭门会议上对委员会表示，Askew“一向反对”向原有Metro客户提供财务激励的主意。
他否认提供激励是为了帮助维持排队长列，以阻止其它客户提货离开。
上述报告以及参议院委员会将这些交易疑虑公诸于世，是否能让商品期货交易委员会(CFTC)和其它监管机构感到压力，目前尚不明朗。
在换了新东家之后，LME努力推出全新仓库规则，但遇到了俄罗斯铝业 发起的法律挑战。铝生产商受益于高溢价，尤其是在LME价格低于生产成本的时候。(完)
(编译/审校 蔡美珍/王颖/朱晓军/张涛)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。