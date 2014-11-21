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亚洲 | 2014年 11月 21日 星期五 15:40 BJT

中港个股：中行获批设立新西兰子行，便利两国货币贸易投资结算

路透北京11月21日 - 按市值计中国第四大银行--中国银行 周五表示，该行获得新西兰储备银行正式批准，在新西兰奥克兰市设立子行。

中行网站新闻稿称，该子行开业将便利人民币和新西兰元在贸易投资结算中的使用，满足企业降低汇兑成本需要。

“中行将全力支持新西兰企业开拓中国市场，热心服务中国企业投资新西兰，为推动双边金融与投资合作做出更大的贡献。”该行董事长田国立称。

中行新闻稿介绍，新西兰子行为该行在大洋洲设立的第11家分支机构。至此，中行海外机构已横跨全球六大洲41个国家和地区，代理行遍及179个国家和地区。

新西兰央行周二表示，中国银行将在新西兰注册分行。这成为新西兰第25家注册银行，也是继中国工商银行 和中国建设银行 之后第三家在新西兰运作的中资银行。

中国央行之前决定，授权中国银行悉尼分行担任悉尼人民币业务清算行。

中国是新西兰最大的贸易伙伴，人民币和新西兰元之间可直接兑换。（完） (发稿 李贺; 审校 张喜良)
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