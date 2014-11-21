台湾债市：五年债殖利率近收平，交易商退场盘面冷清

* 五年券探底未能突破，交易进入寒冬期 * 30年债标售结果显示台币长债需求疲弱 * 五年券下周估在1.12-1.15% 路透台北11月21日 - 台湾指标五年公债103/15 殖利率周五暂停跌势收高 ，但幅度极微。交易商指出，该券交易量罕见不到10亿台币，显示交易商退场，下周若国际 债市没有消息指引，就是横盘整理待变。 交易商指出，该券在零星交投中盘中创逾一个月低位，却未能持续探底并回到1.13%上 方，显示持券信心虽然坚强，但追价意愿不高。多数交易员宁以养券看待，赚取利息收入， 在年底前对交易利得暂时搁置，预估未来一个月交易恐进入寒冬期。 〞就是区间盘整，在年底发债计划出来前，各券交易都会逐渐冷掉。〞一本地证券商交 易员说。 五年债103/15盘中触及逾一个月低位，持平10月17日的盘中前低1.1270%。 他们预估，五年债殖利率若要再度下行突破，需有美债先行突破区间，但在下周美国感 恩节假期将来临之际，10年美债要有所表态并不容易。 他们预估五年债下周将在1.12-1.15%间来回，1.14-1.15%估有银行买盘持续吸纳，下方 1.12%银行有机会调节部位。 **长债标售显示国际债影响大** 此外，今日午间标售的30年公债103/16 国库署在2.36%截标，依得标比重 侧算，五大寿险换算合计拿下仅约50亿台币筹码，显示寿险业受国际板债券持续发行影响， 对台币长债胃纳疲弱，或影响国库署对明年发行长债的计划。 一大型寿险交易员指出，目前看起来明年上半年国际板债券的发行热度不会太差，且发 行人也可能更多元。寿险业对明年度的国际债胃纳将受激励，是否因此影响财政部减发台币 长债，值得观察。 〞我们当然还是希望国库署续发台币长债，但是利率上面还是会比较要求。〞上述交易 员说。 公债市场交易员则指出，虽然殖利率曲线尾端上扬，暂时不影响中短券走势，因各券参 与者不同，似已区隔成不同市场。 央行今日中午标售的103/16期公债得标利率为2.36%，落在市场预估的2.33-2.36%上缘 。惟因国库署截标，实际发行额为229亿台币。台湾财政部表示，今日对30年103/16期公债 截标，主要因利率小组在标售前订出底价，与国库是否充裕没有绝对关系。 美国公债价格周四小涨，因在中国和欧洲发布疲弱制造业数据后，投资人担心全球经济 成长，遂在公债中寻求避险。指标10年期公债 价格尾盘升4/32，收益率报2.33% ，周三尾盘报2.36%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 103/15 +0.14 1.1314 1.1270-1.1350 8.5 10 103/13R -0.70 1.6260 1.6260-1.6260 0.5 下周全球重要经济事件与数据包括： 11/24(一)：台湾10月经季调失业率、工业生産指数、欧洲央行执委科尔发表讲话、德 国11月Ifo企业景气判断指数、日本央行公布10月政策会议记录、美国Markit服务业采购经 理人指数(PMI)11月初值、美国11月达拉斯联储制造业指数； 11/25(二)：台湾10月M2年增率、德国第三季国内生産总值(GDP)修正值、美国第三季企 业获利初值、GDP数据修正值、美国9月FHFA房价和CaseShiller 20个城市房价指数、美国11 月消费者信心指数、里奇蒙联储综合制造业指数、经济合作暨发展组织(OECD)发布经济展望 报告、欧洲金融市场协会金融论坛、日本央行总裁黑田东彦记者会； 11/26(三)：英国第三季GDP修正值、第三季企业投资初值、美国10月建筑许可年率修正 值、美国10月个人收支、耐久财订单、美国路透/密西根大学消费者信心指数11月终值、美 国10月新屋销售年率、成屋待完成销售指数、欧洲央行总裁德拉吉访问芬兰； 11/27(四)：感恩节假期美国市场休市、中国1-10月规模以上工业企业利润、澳洲第三 季资本支出、德国11月失业人数、欧元区10月M3货供额和民间贷款/11月企业景气指数、加 拿大第三季经常帐、韩国央行12月制造业景气判断指数、10月工业生産、日本10月CPI、家 庭支出、失业率、工业生産初值及零售销售、OPEC举行会议； 11/28(五)：美国市场提前休市、英国11月GfK消费者信心指数、日本10月建筑订单和房 屋开工、欧元区11月HICP初值、10月失业率、加拿大第三季GDP、10月PPI。 11/29(六)：台湾举办九合一地方选举。 30 103/16 没有成交 20 103/14 没有成交 10 103/13R 1.6260 5 103/15 1.1314 2 103/1 没有成交 (完) (记者 林妙容; 审校 林高丽)