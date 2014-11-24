台湾经济指标预测--11月24日至12月8日

中国房地产：今年新分配公租房200万套，积极推进公租房货币化--住建部
路透北京4月18日 - 中国住建部称，今年将完成公租房新增分配200万套，尽快降低外来务工人员申请公租房门槛，放宽准入条件；并采取实物保障与租赁补贴并举方式，积极推进公租房货币化。
以下为台湾近期预定公布的经济数据: * 11月24日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 11/24 0830 季调失业率 10月 -- 3.90% 11/24 1600 工业生产指数 10月 -- +10.30% 11/25 1610 M2年增率 10月 -- +5.31% *11/28 1600 经济成长率 第三季 -- +3.78%(概估值) * 12月1日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 12/5 1610 外汇存底 11月底 -- 4,214.76亿美元 12/5 0830 消费者物价指 11月 -- +1.07% 数(CPI) * 12月8日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 12/8 1600 出口 11月 -- +0.7% * 12月22日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 *12/22 1600 外销订单 11月 -- +13.4% * 2月23日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 *2/26 1610 经常帐 第四季 -- 顺差158.0亿美元 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 -- -- 经济成长率 第四季 -- +3.78%(概估值) -- -- 重贴现率 第四季 -- 1.875% 参看全球经济数据相关资料，点选 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ；相关新闻请点选
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