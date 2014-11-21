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中国汇市 | 2014年 11月 21日 星期五 15:42 BJT

中国央行：目前银行体系流动性总体充裕，需要时将及时提供流动性支持

路透北京11月21日 - 中国央行周五称，目前中国银行体系流动性总体充裕。需要时将通过多种货币政策工具及时提供流动性支持。

中国央行发布的微博表示，受多只新股即将密集发行等因素影响，市场短期资金供求和货币市场利率有所波动。

中国银行间资金市场周五回购利率 除隔夜外，多扩大涨幅，其中14天品种涨近30bp(基点)。

中国银行间市场周四流动性紧势午后进一步加剧，导致前台交易延时半小时，至17:00方才结束，因收盘前仍有一些机构未能补上资金缺口。

中国A股第六批新股申购将于11月24日(下周一)开始，共计将有11只新股发行。国泰君安证券报告预计，本轮沪深新股的申购资金总量将达9,772亿元人民币，较上月略增，冻结资金高峰期在下周二（11月25日），当日冻结资金量约9,150亿元。 （完） (发稿 谢衡; 审校 黄阿奎)
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