台湾已公布经济指标--2014/11/24

中国房地产：今年新分配公租房200万套，积极推进公租房货币化--住建部
路透北京4月18日 - 中国住建部称，今年将完成公租房新增分配200万套，尽快降低外来务工人员申请公租房门槛，放宽准入条件；并采取实物保障与租赁补贴并举方式，积极推进公租房货币化。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公 预估值 布 工业生产(y/y) 9月 +10.30% +6.89% r 11/24 -- 季调失业率 9月 3.90% 3.94% 11/24 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y 10月 +1.07% +0.71% r 12/5 -- ) 外汇存底(亿美元) 10月底 4,214.76 4,206.96 12/5 -- 商品出口(y/y) 10月 +0.7% +4.7% 12/8 -- 商品进口(y/y) 10月 -1.4% +0.2% 12/8 -- M2货币总计数(y/y) 9月 +5.31% +5.64% 11/25 -- 外销订单(y/y) 10月 +13.4% +12.7% 12/22 -- 经常帐盈余(亿美元) 第三季 +158.0 +164.9 r 2/26 -- 国际收支(亿美元) 第三季 +41.8 +43.9 -- -- *国内生产总值(GDP) (y/y 第三季 +3.78% +3.74% 11/28 -- ) (概估值) 重贴现率(%) 9月25日 1.875% 1.875% -- -- 注： a-概估值； p-初值； r-经修正； 〞*〞表新增 (完) * 参看全球经济数据相关资料，可点选 * 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ：相关新闻请点选
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