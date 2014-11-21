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亚洲 | 2014年 11月 21日 星期五 15:50 BJT

全球金市：金价或录得连续第三个周线涨幅，守在1,200美元略下方

周四美国数据显示，10月通胀压力上升，为金价带来扶助，不过这也支持了美联储将在2015年中期加息的预期。

0724GMT，现货金 小升0.2%，报每盎司1,195.60美元，上日曾上涨近1%。本周迄今黄金已上涨了0.6%。

美元周五稍事喘息，兑日圆近期急速上扬引发获利了结，不过鉴于美国经济的出众表现，市场依然看涨美元。

本月稍早，金价在强势美元的打压下一度下跌至四年半低点1,131.85美元。

国际货币基金组织(IMF)数据显示，乌克兰10月将黄金储备削减逾三分之一。这个濒临破产的国家因与东部亲俄分离主义分子交战而受到极大影响。

IMF的储备数据还显示，俄罗斯10月增加黄金储备，为连续第七个月上升，也是逾一年来俄罗斯买盘持续最长势头。

在实货市场，中国的买兴保持稳定，黄金溢价在2-3美元之间，为全球金价提供一些支撑。

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价格 变动 涨跌%

现货金 1195.6 2.16 0.18

现货银 16.26 0.04 0.25

现货铂金 1216.5 7.51 0.62

现货钯金 774.47 6.49 0.85

COMEX期金 1195 4.1 0.34

COMEX期银 16.265 0.128 0.79

汇率

欧元/美元 1.2539

美元指数 87.631

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 王颖/洪曦; 审校 张涛)
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