《汇市简讯》欧元/美元反弹势头渐弱

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
0736 GMT
* 卖单点位小幅降至1.2580
* 卖单分布在1.2600基准线下方
* 1.2887-1.2358跌势的50%回档位1.2623为阻力位
* 仍然未能收在38.2%回档位1.2560上方
* 转换线和基准线呈看空排列
* 如欲浏览技术图表，请点选：link.reuters.com/quf53w(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 朱晓军；审校 艾茂林)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。
ICE-7月棉花期货收涨0.22美分，或0.28%，报每磅79.33美分，盘中交易区间为78.67-79.38美分。昨日触及一个月高位79.39美分。