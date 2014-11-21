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市场报道 | 2014年 11月 21日 星期五 15:46 BJT

《汇市简讯》欧元/美元反弹势头渐弱

0736 GMT

* 卖单点位小幅降至1.2580

* 卖单分布在1.2600基准线下方

* 1.2887-1.2358跌势的50%回档位1.2623为阻力位

* 仍然未能收在38.2%回档位1.2560上方

* 转换线和基准线呈看空排列

* 如欲浏览技术图表，请点选：link.reuters.com/quf53w(完)

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