《台湾央行冲销一览表》本周存单发行余额净减113.9亿台币，连两周减少

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透台北11月21日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净减113.9亿台币，央行存单未到期余额为6兆(万亿)8,736亿台币。上周存单发行余额净减65.5亿台币。
台湾央行存单未到期余额变化一览请参看
日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿)
11/17 486.90 486.50 -0.40
11/18 4,355.10 4,252.10 -103.00
11/19 2,715.50 2,712.50 -3.00
11/20 4,018.00 4,012.00 -6.00
11/21 1,115.50 1,114.00 -1.50
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总计 12,691.00 12,577.10 -113.90
日期 91天期发行量(亿) 182天期发行量(亿)
11/17 63.00 9.00
11/18 34.00 5.00
11/19 12.00 5.00
11/20 41.00 7.00
11/21 32.00 8.00
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总计 182.00 34.00(完) (记者 董永年/高洁如; 审校 林妙容)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。