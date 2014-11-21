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亚洲 | 2014年 11月 21日 星期五 16:36 BJT

《台湾央行冲销一览表》本周存单发行余额净减113.9亿台币，连两周减少

路透台北11月21日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净减113.9亿台币，央行存单未到期余额为6兆(万亿)8,736亿台币。上周存单发行余额净减65.5亿台币。

台湾央行存单未到期余额变化一览请参看

日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿)

11/17 486.90 486.50 -0.40

11/18 4,355.10 4,252.10 -103.00

11/19 2,715.50 2,712.50 -3.00

11/20 4,018.00 4,012.00 -6.00

11/21 1,115.50 1,114.00 -1.50

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总计 12,691.00 12,577.10 -113.90

日期 91天期发行量(亿) 182天期发行量(亿)

11/17 63.00 9.00

11/18 34.00 5.00

11/19 12.00 5.00

11/20 41.00 7.00

11/21 32.00 8.00

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总计 182.00 34.00(完) (记者 董永年/高洁如; 审校 林妙容)
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