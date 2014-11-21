《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--11月21日

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透香港11月21日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:22时，1 港元=0.7895人民币 ) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为3.09%，高于 上交易日收盘的2.10%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 3.73 4.96 0.95 建设银行 4.22 5.60 0.95 中国银行 2.95 3.73 1.00 农业银行 2.57 3.46 0.94 招商银行 10.80 14.52 0.94 中信银行 5.09 5.09 1.27 交通银行 4.43 5.69 0.99 民生银行 6.55 7.67 1.08 中国人寿 17.22 23.00 0.95 中国平安 43.98 58.75 0.95 中国太保 21.09 28.50 0.94 中信证券 15.57 20.15 0.98 新华人寿 31.67 30.65 1.31 海通证券 12.61 14.32 1.12 华能国际 6.30 8.64 0.92 大唐发电 4.30 4.20 1.30 华电国际 4.52 6.28 0.91 中煤能源 4.80 4.72 1.29 中国神华 15.03 20.35 0.94 中国石油 7.75 8.70 1.13 兖州煤业 8.94 6.39 1.77 中国石化 5.12 6.31 1.03 上海石化 3.62 2.37 1.93 中海油服 17.22 15.04 1.45 仪征化纤 4.34 3.29 1.67 中国铝业 3.92 3.33 1.49 江西铜业 14.16 13.20 1.36 洛阳钼业 7.44 4.75 1.98 紫金矿业 2.62 2.02 1.64 马钢股份 2.81 2.05 1.74 鞍钢股份 4.12 5.23 1.00 重庆钢铁 3.06 1.85 2.10 海螺水泥 17.16 24.50 0.89 洛阳玻璃 停牌 停牌 不适用 京城机电 7.10 3.90 2.31 中联重科 5.05 4.20 1.52 金隅股份 7.67 5.93 1.64 中国国航 4.82 5.23 1.17 东方航空 4.44 3.32 1.69 南方航空 3.51 3.07 1.45 中国远洋 4.80 3.62 1.68 中海集运 3.35 2.22 1.91 中集集团 17.70 18.50 1.21 中海发展 6.23 4.91 1.61 宁沪高速 6.14 8.43 0.92 深高速 6.01 5.70 1.34 成渝高速 3.58 2.96 1.53 皖通高速 5.11 5.21 1.24 广深铁路 3.31 3.27 1.28 中国南车 停牌 停牌 不适用 中国交建 6.62 6.89 1.22 中国铁建 7.05 8.36 1.07 中国中铁 4.41 5.29 1.06 长城汽车 31.84 35.90 1.12 比亚迪 42.82 45.40 1.19 广汽集团 7.99 7.10 1.43 青岛啤酒 38.55 54.00 0.90 白云山 26.20 25.50 1.30 新华制药 8.29 4.80 2.19 海信科龙 8.59 6.50 1.67 南京熊猫 11.45 7.36 1.97 晨鸣纸业 5.21 3.72 1.77 上海医药 14.56 19.00 0.97 中兴通讯 14.99 18.24 1.04 东方电气 16.38 14.20 1.46 潍柴动力 20.88 28.60 0.92 东北电气 4.01 2.14 2.37 广船国际 26.49 22.85 1.47 经纬纺机 17.80 8.64 2.61 昆明机床 5.77 3.68 1.99 一拖股份 10.36 5.94 2.21 北辰实业 3.47 2.27 1.94 创业环保 8.72 5.80 1.90 中国中冶 2.79 2.20 1.61 金风科技 12.11 12.64 1.21 丽珠 50.95 56.60 1.14 万科 9.37 13.86 0.86 中国北车 停牌 停牌 不适用 郑煤机 6.74 5.25 1.63 大连港 4.49 2.98 1.91 山东墨龙 10.24 4.20 3.09 浙江世宝 26.51 9.31 3.61 复星医药 20.94 27.00 0.98 光大银行 2.93 3.83 0.97 东江环保 33.22 31.00 1.36 上海电气 6.17 4.36 1.79 附注：若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。 如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>(完)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。