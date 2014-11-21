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亚洲 | 2014年 11月 21日 星期五 16:25 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--11月21日

路透香港11月21日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:22时，1
港元=0.7895人民币 )
    
    涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为3.09%，高于
上交易日收盘的2.10%。
   公司名       A股代码       H股代码    A股价格(元)   H股价格(港元)    A/H股比价
 工商银行                                        3.73           4.96           0.95
 建设银行                                        4.22           5.60           0.95
 中国银行                                        2.95           3.73           1.00
 农业银行                                        2.57           3.46           0.94
 招商银行                                       10.80          14.52           0.94
 中信银行                                        5.09           5.09           1.27
 交通银行                                        4.43           5.69           0.99
 民生银行                                        6.55           7.67           1.08
 中国人寿                                       17.22          23.00           0.95
 中国平安                                       43.98          58.75           0.95
 中国太保                                       21.09          28.50           0.94
 中信证券                                       15.57          20.15           0.98
 新华人寿                                       31.67          30.65           1.31
 海通证券                                       12.61          14.32           1.12
 华能国际                                        6.30           8.64           0.92
 大唐发电                                        4.30           4.20           1.30
 华电国际                                        4.52           6.28           0.91
 中煤能源                                        4.80           4.72           1.29
 中国神华                                       15.03          20.35           0.94
 中国石油                                        7.75           8.70           1.13
 兖州煤业                                        8.94           6.39           1.77
 中国石化                                        5.12           6.31           1.03
 上海石化                                        3.62           2.37           1.93
 中海油服                                       17.22          15.04           1.45
 仪征化纤                                        4.34           3.29           1.67
 中国铝业                                        3.92           3.33           1.49
 江西铜业                                       14.16          13.20           1.36
 洛阳钼业                                        7.44           4.75           1.98
 紫金矿业                                        2.62           2.02           1.64
 马钢股份                                        2.81           2.05           1.74
 鞍钢股份                                        4.12           5.23           1.00
 重庆钢铁                                        3.06           1.85           2.10
 海螺水泥                                       17.16          24.50           0.89
 洛阳玻璃                                        停牌           停牌         不适用
 京城机电                                        7.10           3.90           2.31
 中联重科                                        5.05           4.20           1.52
 金隅股份                                        7.67           5.93           1.64
 中国国航                                        4.82           5.23           1.17
 东方航空                                        4.44           3.32           1.69
 南方航空                                        3.51           3.07           1.45
 中国远洋                                        4.80           3.62           1.68
 中海集运                                        3.35           2.22           1.91
 中集集团                                       17.70          18.50           1.21
 中海发展                                        6.23           4.91           1.61
 宁沪高速                                        6.14           8.43           0.92
 深高速                                          6.01           5.70           1.34
 成渝高速                                        3.58           2.96           1.53
 皖通高速                                        5.11           5.21           1.24
 广深铁路                                        3.31           3.27           1.28
 中国南车                                        停牌           停牌         不适用
 中国交建                                        6.62           6.89           1.22
 中国铁建                                        7.05           8.36           1.07
 中国中铁                                        4.41           5.29           1.06
 长城汽车                                       31.84          35.90           1.12
 比亚迪                                         42.82          45.40           1.19
 广汽集团                                        7.99           7.10           1.43
 青岛啤酒                                       38.55          54.00           0.90
 白云山                                         26.20          25.50           1.30
 新华制药                                        8.29           4.80           2.19
 海信科龙                                        8.59           6.50           1.67
 南京熊猫                                       11.45           7.36           1.97
 晨鸣纸业                                        5.21           3.72           1.77
 上海医药                                       14.56          19.00           0.97
 中兴通讯                                       14.99          18.24           1.04
 东方电气                                       16.38          14.20           1.46
 潍柴动力                                       20.88          28.60           0.92
 东北电气                                        4.01           2.14           2.37
 广船国际                                       26.49          22.85           1.47
 经纬纺机                                       17.80           8.64           2.61
 昆明机床                                        5.77           3.68           1.99
 一拖股份                                       10.36           5.94           2.21
 北辰实业                                        3.47           2.27           1.94
 创业环保                                        8.72           5.80           1.90
 中国中冶                                        2.79           2.20           1.61
 金风科技                                       12.11          12.64           1.21
 丽珠                                           50.95          56.60           1.14
 万科                                            9.37          13.86           0.86
 中国北车                                        停牌           停牌         不适用
 郑煤机                                          6.74           5.25           1.63
 大连港                                          4.49           2.98           1.91
 山东墨龙                                       10.24           4.20           3.09
 浙江世宝                                       26.51           9.31           3.61
 复星医药                                       20.94          27.00           0.98
 光大银行                                        2.93           3.83           0.97
 东江环保                                       33.22          31.00           1.36
 上海电气                                        6.17           4.36           1.79
                                                 
    附注：若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
         如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>(完)
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