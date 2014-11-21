日本经济：安倍经济学正在生效，美元/日圆在120有利经济--首相顾问

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
滨田宏一在回答如果日圆兑美元跌至120，是否会利好整体经济的问题时称，“是的，我认为会是这样。”不过，他也表示，政府可能需要为那些最容易受价格上涨冲击的人群提供支持。
“因日圆贬值所造成的进口成本上升，将给低收入群体带来压力，他们是受消费税上调影响最大的人群。可能需要为他们斟酌一些措施，缓和日圆下跌所带来的影响，例如为较低收入的家庭提供补助金。”(完) (编译 张涛/王颖/洪曦; 审校 蔡美珍/艾茂林)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。