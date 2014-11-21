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货币新闻 | 2014年 11月 21日 星期五 16:07 BJT

日本经济：安倍经济学正在生效，美元/日圆在120有利经济--首相顾问

滨田宏一在回答如果日圆兑美元跌至120，是否会利好整体经济的问题时称，“是的，我认为会是这样。”不过，他也表示，政府可能需要为那些最容易受价格上涨冲击的人群提供支持。

“因日圆贬值所造成的进口成本上升，将给低收入群体带来压力，他们是受消费税上调影响最大的人群。可能需要为他们斟酌一些措施，缓和日圆下跌所带来的影响，例如为较低收入的家庭提供补助金。”(完) (编译 张涛/王颖/洪曦; 审校 蔡美珍/艾茂林)
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