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亚洲 | 2014年 11月 21日 星期五 16:05 BJT

亚洲橡胶：东京指标期胶收低2.1%，因日圆上涨以及上海期胶走弱

“日圆升值及上海期胶走软，压低了市场动能，”东京一不愿具名交易员指出。

上海期交所5月期胶 下跌300元人民币，收报12,670元。

新加坡商品交易所(SICOM)12月期胶 最新报每公斤152.00美分，下跌2.8美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

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ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 高琦/蔡美珍；审校 田建华/张涛)
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