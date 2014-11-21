欧元债市：公债收益率持于纪录低点附近，市场对通胀率的预期下滑

欧元债市：法国大选前的谨慎情绪令法债收益率从三个月低点反弹
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
它已完全逆转了过去几周的上升趋势。在欧洲央行(ECB)决策者强烈暗示未来放松货币政策可能包括购买政府公债之后，其曾上涨至接近1.90%。
“通胀预期恢复下降，正在扶助债市多头，”德国商业银行的策略师在报告中写道，指的是那些押注公债收益率将继续下降的投资者。
德国10年期公债收益率 微跌至0.795%，比纪录低位约高8个基点。
西班牙10年期公债收益率 跌3基点至2.07%，纪录低点在2.045%。意大利10年期公债收益率 报2.269%，低点在2.255%。
周四，Markit欧元区11月综合PMI初值降至51.4，甚至不及路透调查访问的分析师中最低预测值。
欧洲央行总裁德拉吉和德国央行总裁魏德曼将在今日稍晚发表讲话。(完)
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 田建华/张涛；审校 高琦)
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透4月21日 - 南非兰特兑美元周五持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期触及三周高位的升势止步。 1530GMT，兰特兑美元持平，报13.1500兰特，同昨日纽约收盘水准一致。 周四，兰特触及三周高位13.1175兰特，因投资人渴求收益。 在本周末法国大选前，投资人表现谨慎，风险意愿迟滞带动美元重获青睐。(完) (编译 李军; 审校 母红)
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