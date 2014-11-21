欧元债市：公债收益率持于纪录低点附近，市场对通胀率的预期下滑

它已完全逆转了过去几周的上升趋势。在欧洲央行(ECB)决策者强烈暗示未来放松货币政策可能包括购买政府公债之后，其曾上涨至接近1.90%。

“通胀预期恢复下降，正在扶助债市多头，”德国商业银行的策略师在报告中写道，指的是那些押注公债收益率将继续下降的投资者。

德国10年期公债收益率 微跌至0.795%，比纪录低位约高8个基点。

西班牙10年期公债收益率 跌3基点至2.07%，纪录低点在2.045%。意大利10年期公债收益率 报2.269%，低点在2.255%。

周四，Markit欧元区11月综合PMI初值降至51.4，甚至不及路透调查访问的分析师中最低预测值。

欧洲央行总裁德拉吉和德国央行总裁魏德曼将在今日稍晚发表讲话。(完)

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