《中国信用市场观察》流动性紧张及非标转标市场化逻辑

作者 徐永

路透上海11月21日 - 中国金融市场近年来风生水起的非标业务，在同业业务监管出台系列文件后，虽然不断有一些创新融资模式继续监管套利，但银行整体非标资产配置规模呈现下滑趋势，而随着商业银行存贷比，资产证券化和杠杆率等监管办法的成熟，非标业务萎缩大概率将持续较长时间。

中国银行间资金面去年曾经因为非标业务及国际资本流动因素，引发流动性阶段性紧张，本周再次因为类似因素叠加IPO等原因变得紧张，显示中国金融体系融资结构仍需要优化。

但方向或不该是简单非标转标，人为因素反而增加中间环节及融资成本，可选方向是完善金融机构资本充足率、杠杆率等监管指标，而将贷款、非标、债券及其他表外融资等工具选择市场化，这也是降低社会融资成本的应有之义。

中国央行今年定向宽松政策持续，质押式回购月加权平均利率从去年年底的4.2776%一直下降到10月末的2.6395%，降幅超过150个BP，因此多数情况下银行间流动性宽松，较少出现类似本周资金紧张，交易系统延迟关闭的现象。

不过从本周政策面的走向，叠加缴税、IPO、国际资本流动等因素来看，不难理解目前的局面。

但央行周五午后已表示，目前银行体系流动性总体充裕。近日，受多只新股即将密集发行等因素影响，市场短期资金供求和货币市场利率有所波动。需要时央行将通过多种货币政策工具及时提供流动性支持。

中国国务院本周会议要求增加存贷比指标弹性，随后市场传言非存款类金融机构在银行的存款有望纳入存贷比分母，这将降低商业银行存贷比压力，但同时亦将增加准备金缴纳规模，引发流动性需求提升。

但流动性趋紧的根源显然并非只是存贷比指标调整，从逻辑链条而言，存贷比限制虽然是此轮融资成本难降的重要原因，但之所以存贷比再次成为部分银行的贷款投放制约，是因为非标萎缩及融资需求回表,表内占比贷款增加。

而融资需求回表的原因，则在于之前银监会和央行的同业业务系列监管文件后，同业业务不再享有逃避存贷比监管和资本计提优惠，同业业务增速出现明显下降。

欲浏览存款类机构同业资产及其增速情况，请点选 link.reuters.com/cyf53w

而之所以监管同业业务，显然也有充足的理由，同业业务作为类信贷业务，却没有执行与贷款一样的资本计提及存贷比监管。

从这个角度而言，银监会在今年6月30日，在出台同业业务监管文件后，调整存贷比计算口径的方向是正确的，但由于当时调整办法低于预期，如同业存款计入分母等并没有明确，因此国务院此次再提增加存贷比指标弹性，也是众望所归，可以弥补同业监管后贷款投放受限存贷比指标限制的问题。

**表外业务监管态度放松**

同时，本周政策组合权还超出预期。除了存贷比指标拟增加弹性监管，银监会本周还出台了另外两个新监管办法，包括将信贷资产证券化由审批制改为业务备案制，同时拟调整杠杆率计算办法，调整部分表外项目的资产余额计量。

这两个办法的意义在于，在监管层打击非标业务，推动非标转标后，面对新监管形势，诸如存贷比，资产证券化备案制，将有力释放银行在该指标分子项上的达标压力。

同时杠杆率指标，也在放松监管。银监会表示，定量测算结果显示，总体上根据修订后的《办法》，中国商业银行的杠杆率水平将有所提升，修订后的《办法》不会提高商业银行的资本要求。

值得注意的是，中国在2008年金融危机后，对证券化业务和表外业务一向持谨慎态度，这也是之前的杠杆率办法，除可随时无条件撤销的贷款承诺按10%的信用转换系数计算外，其他表外项目均按照100%的信用转换系数计算的原因，这明显增加了银行资本补充的压力。

但此次杠杆率指标的放松，虽然等同于贷款的表外授信业务的信用转换系数仍为100%，显示除票据业务，回购类和同业投资类业务不一定能大量释放资本占用额度，但从方向而言，则显示监管层在表外业务监管上的重大转变，监管态度及工具更加宽松和精细。

欲浏览中国社会融资规模中非标类业务（委托贷款，未贴现票据及信托贷款）的增量对比图，请点选 link.reuters.com/dyf53w

这可能是更加合理的发展方向，非标转标不是最终目的，中国商业银行的资产配置以贷款、同业业务及债券投资为主，从企业需求角度而言，在贷款、非标及债券融资模式上的选择自由，也应该市场化。

之前的非标业务，就是在逃避监管的驱动下，融资链条明显拉长，配合房地产的融资需求，和地方融资平台的融资软约束，融资成本居高不下。