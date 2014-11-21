亚洲金属：马来西亚铝土矿出口猛增，弥补印尼对中国供应的缺口

马来半岛东部的关丹是新铝土矿的热点开发区。Ideal Mineral Resources董事Johnny Wong对路透表示，该公司在几个月前开了一处新矿。

Wong说，该矿日产量约4,000吨，计划在明年第一季度季雨一减弱时，将日产量提升至1万吨。

“所产铝土矿全部运至中国。不仅是我们的，而是关丹地区出产的所有铝土矿，”他说。他还表示，有几家中国公司近期已经启动业务，既有采矿业务，也有从该地区矿山采购的业务。

业内消息人士说，有些矿企使用铁矿石行业先前建设的港口等基础设施。铁矿石行业目前陷入低迷，这些基础设施利用不充分。

为弥补印尼停止向中国输出铝土矿的缺口，中国还从印度等国增加了氧化铝进口。氧化铝是一种经过半加工的铝土矿。今年迄今，氧化铝进口已增加了58%，至390万吨，而铝土矿进口则下降了47%。