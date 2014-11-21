香港房地产：中小型住宅楼价摆脱占领运动阴影，连两周创新高--中原地产

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透香港11月21日 - 香港大型物业代理--中原地产周五发布的数据显示，香港的中小型住宅楼价已摆脱“占领运动”的阴影，连续两周创出历史新高；但大型单位楼价则续受影响。
反映香港二手住宅楼价的中原城市领先指数（CCL）最新报129.61点，按周下跌0.06%，结束三周连升。CCL(中小型单位)连升四周共0.59%，连续两周创历史高位。受惠于大型屋苑楼价上升，中原城市大型屋苑领先指数CCL Mass最新报130.95点，再创历史新高，按周上升0.31%，连升三周共0.7%。
CCL(大型单位)仍受占领运动拖累，调整未完成。最新报129.07点，按周下跌2.02%，连跌三周共2.21%，创15周新低。
中原地产研究部高级联席董事黄良昇预期，今年底前中小型单位楼价继续带领大市上升，而大型单位楼价可望止跌回稳，但跑输大市。
今天公布的指数，根据11月10日至16日签订正式买卖合约的中原集团成交计算。当中有近八成的交易是在10月27日至11月2日签订临时买卖合约。
争取民主普选的＂占领运动＂自9月28日开始以来，目前仍然在金钟、旺角和铜锣湾等多个地区持续，但占领范围已有所缩小，部份道路交通亦已恢复。（完） (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。