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亚洲 | 2014年 11月 21日 星期五 16:23 BJT

香港房地产：中小型住宅楼价摆脱占领运动阴影，连两周创新高--中原地产

路透香港11月21日 - 香港大型物业代理--中原地产周五发布的数据显示，香港的中小型住宅楼价已摆脱“占领运动”的阴影，连续两周创出历史新高；但大型单位楼价则续受影响。

反映香港二手住宅楼价的中原城市领先指数（CCL）最新报129.61点，按周下跌0.06%，结束三周连升。CCL(中小型单位)连升四周共0.59%，连续两周创历史高位。受惠于大型屋苑楼价上升，中原城市大型屋苑领先指数CCL Mass最新报130.95点，再创历史新高，按周上升0.31%，连升三周共0.7%。

CCL(大型单位)仍受占领运动拖累，调整未完成。最新报129.07点，按周下跌2.02%，连跌三周共2.21%，创15周新低。

中原地产研究部高级联席董事黄良昇预期，今年底前中小型单位楼价继续带领大市上升，而大型单位楼价可望止跌回稳，但跑输大市。

今天公布的指数，根据11月10日至16日签订正式买卖合约的中原集团成交计算。当中有近八成的交易是在10月27日至11月2日签订临时买卖合约。

争取民主普选的＂占领运动＂自9月28日开始以来，目前仍然在金钟、旺角和铜锣湾等多个地区持续，但占领范围已有所缩小，部份道路交通亦已恢复。（完） (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
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