瑞士央行：只要有必要，就将维持瑞郎兑欧元汇率上限--理事

路透瑞士11月21日 - 瑞士央行理事祖布鲁克周五表示，瑞士央行设定的瑞郎上限，是货币政策的关键组成部分，只要有必要就将维持瑞郎汇率上限。

“很显然，瑞郎兑欧元的1.20上限，绝对是防止出现大家不愿看到的货币政策紧缩局面的关键，”祖布鲁克在邻近苏黎世的Rueschlikon发表讲话时表示。