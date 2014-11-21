瑞士央行：只要有必要，就将维持瑞郎兑欧元汇率上限--理事

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
路透瑞士11月21日 - 瑞士央行理事祖布鲁克周五表示，瑞士央行设定的瑞郎上限，是货币政策的关键组成部分，只要有必要就将维持瑞郎汇率上限。
“很显然，瑞郎兑欧元的1.20上限，绝对是防止出现大家不愿看到的货币政策紧缩局面的关键，”祖布鲁克在邻近苏黎世的Rueschlikon发表讲话时表示。
祖布鲁克说，只要有必要，就将维持对瑞郎汇率设限。(完) (编译 王颖；审校 朱晓军)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。