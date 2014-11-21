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货币新闻 | 2014年 11月 21日 星期五 16:53 BJT

瑞士央行：只要有必要，就将维持瑞郎兑欧元汇率上限--理事

路透瑞士11月21日 - 瑞士央行理事祖布鲁克周五表示，瑞士央行设定的瑞郎上限，是货币政策的关键组成部分，只要有必要就将维持瑞郎汇率上限。

“很显然，瑞郎兑欧元的1.20上限，绝对是防止出现大家不愿看到的货币政策紧缩局面的关键，”祖布鲁克在邻近苏黎世的Rueschlikon发表讲话时表示。

祖布鲁克说，只要有必要，就将维持对瑞郎汇率设限。(完) (编译 王颖；审校 朱晓军)
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