《路透晚报》--11月21日日间新闻摘要（国际版）

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
[市场摘要]
--日本股市：小幅收高，安倍晋三解散众议院为提前选举铺路
日本股市周五小幅上涨，之前首相安倍晋三解散众议院，以进行提前选举，力图为陷入困境的经济振兴策略寻求新的民意基础。日经指数扳回稍早跌幅，最终收高0.3%，报17,357.51点。东证股价指数上涨0.2%，收报1,400.18点。JPX-日经400指数上扬0.1%，收报12,778.23点。
--中国股市：沪综指收升1.4%，券商保险领涨助推大盘技术性反弹
中国股市沪综指收升1.4%，创下两周来最大单日涨幅。分析师指出，本周以来因沪港通利好题材兑现而引发获利回吐，大盘周一起曾连续三天回调。今日在获利盘得到一定消化，再加上券商保险等金融股强势上涨，股指出现技术性反弹。
沪综指收报2,486.79点，涨34.13点或1.39%，一周累计上涨0.32%；上证A股今日成交1,976亿元人民币，上日为1,507亿。
--香港股市：恒指周线下跌2.7%，尽管本周推出沪港通
香港股市终止四日连跌反弹，因获利了结压力减轻。尽管本周开通了沪港通，但港股周线仍然下跌。恒生指数初步收高0.4%，至23,437.12点；恒生国企指数收高0.7%，至10,447.18点。
--汇市：日圆兑美元反弹，此前日本财相警告日圆贬值速度过快
日圆急剧上涨，此前日本财政大臣麻生太郎表示，过去一周日圆下跌过快，这是日本自两年前开始大规模货币刺激政策以来，对日圆疲软发出的最严厉警告之一。
日圆兑美元由麻生太郎发表讲话之前的118.00日圆左右上涨至117.355，延续由周四所及七年低点118.98反弹之势。日圆兑美元最新报117.70。日圆兑欧元也上涨，由周四所及的六年低点149.12上涨至147.60。经济形势的分化，令欧元回跌至1.2533美元，远离本周高位1.2599。
--欧元债市：公债收益率持于纪录低点附近，市场对通胀率的预期下滑
多数欧元区公债收益率持于近期纪录低点附近，有指标显示市场对长期通胀率的预期跌至一个月低位，且助长对欧洲央行(ECB)放宽政策的揣测。德国10年期公债收益率微跌至0.795%，比纪录低位约高8个基点。西班牙10年期公债收益率跌3基点至2.07%，纪录低点在2.045%。意大利10年期公债收益率报2.269%，低点在2.255%。
--金属期市：期镍创五周高点，周线有望录得5月以来最大涨幅
伦敦期镍攀升至五周高点，而且周线有望录得5月初以来最大涨幅，因菲律宾供应受阻后，中国不锈钢厂耗尽了矿石库存。LME期镍触及五周高点每吨16,470美元，0844GMT时报16,453美元。LME期铜微涨0.2%，至每吨6,680.75美元，但周线料小幅下跌，因消费者需求减弱，以及下周美国感恩节前市况清淡。上海期货交易所主力1月期铜合约微涨至每吨47,580元，不过保税升水下滑5美元，至每吨60-70美元，暗示基本需求仍然疲弱。
--国际油市：布兰特原油一度升至80美元，市场臆测OPEC可能减产
布兰特原油短暂升至每桶80美元，因市场猜测石油输出国组织(OPEC)成员国部长可能在下周会议上同意减产，另外昨日公布的美国经济数据颇为强劲，也支撑油价。受OPEC可能动向的猜测推动，布兰特原油亚洲盘初升至每桶80美元，美国原油期货也上涨近1美元。0845GMT，布兰特原油期货升0.32美元至每桶79.65美元，前日跳涨1.23美元。若周五守住涨幅，有望结束周线八连跌。美国原油期货涨0.47美元至76.32美元，前日走高1美元。
--全球金市：金价或录得连续第三个周线涨幅，守在1,200美元略下方
金价料将录得连续第三个周线涨幅，受助于空头回补以及美元涨势暂歇，交易员也在关注央行行动以寻求线索。0846GMT，现货金小升报每盎司1,193.74美元，上日曾上涨近1%。
注: 其他重要财经新闻浏览请点选 ；近日《路透晚报》请点选 。(完) (整理 朱晓军；审校 高琦)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。