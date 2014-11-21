更新版 1-中国汇市：购汇盘趋强推动人民币收市微跌，短期市场观望为主

* 人民币微贬，与中间价逆向 * 中间价反弹并创两周高位 * 盘中购汇较多使人民币由升转贬 * 资金面吃紧令市场更关注于掉期 (更新收盘报价和评论) 路透北京11月21日 - 中国人民币兑美元 周五高开,但随着购汇力量渐占上风 ，最终微幅收跌，与反弹至近两周高位的中间价逆向。交易员表示，因银行间资金面紧张局 面再升温，市场注意力相对集中于掉期市场。短期即期市场或继续维持区间震荡格局，市场 对人民币走势持观望态度。 他们并称，盘初市场交投比较清淡，但之后市场购汇力量推动人民币一路走弱。短期市 场方向仍不明朗，即期汇率可能在6.11-6.14区间震荡。 ”今天市场购汇挺多的，大行也买的不少，...最近一直在震荡，没有明显的方向。“ 一股份行交易员称。 另一外资行交易员表示，目前人民币资金面吃紧，在一定程度上使市场注意力转移至掉 期市场。美元/人民币掉期升水短端今日一度大幅上扬，而即期市场交投则相对清淡。 她并表示，从中间价等各方面来看，短期市场似乎找不到一个操作方向。近期可能境内 CNY和境外CNH联动会多一点，境内CNY受CNH的影响较多。 周五，1周掉期美元升水 盘中最高触及70个点子，1个月期 最高触及230个点子，较周四收盘分别扬升了28%和19%。 招商证券宏观经济研究主管谢亚轩在周五的电话会议上表示，不应忽视发达国家非常规 货币政策的变化对全球流动性的重要决定性作用。近期可能国际因素对造成中国资金外流的 影响更大。国际美元的持续走强以及美联储结束QE带来的影响，怎么强调都不为过。 “未来要重视两个方面的指标：外管局公布的涉外收付款和结售汇数据。这两个数据还 是比较能够反映跨境资金流动的情况。”他强调，特别是涉外收付款数据，它衡量的是中国 国内企业和个人通过银行跨境和非居民之间产生的各种各样的交易，包括人民币和外币交易 。 全球汇市方面，自日本央行10月底意外祭出宽松举措以来，日圆一路走低，本周兑美元 跌至七年新低118.96。美元兑日圆急速上扬引发获利了结，但因美国经济表现出众，市场仍 看涨美元。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.1249 6.1245 -0.01% 中间价 6.1387 6.1417 0.05% 成交额 121亿美元 日内相对于中间价最大波幅 0.32% (上限±2%) 日高 日低 日内波动幅度(pips) 67 6.1191 6.1258 2014年来即期升贬值幅度 -1.16% 1年期美元/人民币掉期升水 1420 离岸人民币市场,北京时间16:47 今日 上日 1年期NDF 6.2470/90 6.2515 CNH即期 6.1265/86 6.1248 中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行 续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮 动进行动态管理和调节。(完) (发稿 倪蔚丹；审校 林高丽)