中国票据市场：转贴利率本周涨势加剧，央行表态有助缓解紧张情绪

路透上海11月21日 - 中国票据市场本周转贴利率自低位走升。交易员表示，在月中信贷规模压力尚可背景下，本周资金收紧态势逐步升温，虽然随着资金成本和票据收益利差拉开，本周收票机构稍增，但仍难抑制转贴利率本周涨势加剧态势。

他们并指出，随着央行表态安抚市场流动性，虽然下周资金面压力不小，但是预计本周已经部分提前反应，且只为时点性因素，因此预计转帖利率续升空间或有限。

“这周收票机构比上周多点，因为利差拉开点，不过资金这么紧，转帖利率还是涨了不少，半年左右的转帖价格在4.6%-4.7%，”上海一银行交易员称。

她并表示，月中信贷规模基本没什么压力，主要还是受资金价格影响为主，虽然有机构陆陆续续在收票，但是仍难压制转帖利率走升势头。

银行间资金市场周五回购利率 多扩大涨幅，其中14天品种涨近70bp(基点)。交易员表示，在月末临近新股大批量集中申购等干扰下，而央行"注水"驰援力度相对有限，令资金紧张局面进一步放大，资金拆借市场线上、线下价格持续攀升。

对于下周走势，上述上海交易员认为，“转帖价格差不多要到顶了吧。”新股跟财政缴税正好赶在一起大家情绪有点紧张而已，现在央行降低融资成本的呼声那么高，下周虽然资金压力较大，反倒觉得资金价格和转帖价格续升空间都比较有限。

“不用太紧张，央妈（央行）不就出手表态了嘛，”上海另一银行交易员表示。

中国央行周五称，目前中国银行体系流动性总体充裕。受多只新股即将密集发行等因素影响，市场短期资金供求和货币市场利率有所波动。需要时将通过多种货币政策工具及时提供流动性支持。

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价 ：

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

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周五 4.3049/4.2305 4.3845/4.3053 4.5438/4.4746

上周五 4.2175/4.1372 4.3013/4.2191 4.5350/4.4550

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变动 +8.74bp/+9.33bp +8.32bp/+8.62bp +0.88bp/+1.96bp

票据回购报价方面，路透中国银票回购参考率报价 显示，今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价 为4.2553%，上周五为4.1877%。

票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易品种基本限于汇票，交易期限规定在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统，开始为其客户办理电子商业汇票业务。电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年。