中国票据市场：转贴利率本周涨势加剧，央行表态有助缓解紧张情绪

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透上海11月21日 - 中国票据市场本周转贴利率自低位走升。交易员表示，在月中信贷规模压力尚可背景下，本周资金收紧态势逐步升温，虽然随着资金成本和票据收益利差拉开，本周收票机构稍增，但仍难抑制转贴利率本周涨势加剧态势。
他们并指出，随着央行表态安抚市场流动性，虽然下周资金面压力不小，但是预计本周已经部分提前反应，且只为时点性因素，因此预计转帖利率续升空间或有限。
“这周收票机构比上周多点，因为利差拉开点，不过资金这么紧，转帖利率还是涨了不少，半年左右的转帖价格在4.6%-4.7%，”上海一银行交易员称。
她并表示，月中信贷规模基本没什么压力，主要还是受资金价格影响为主，虽然有机构陆陆续续在收票，但是仍难压制转帖利率走升势头。
银行间资金市场周五回购利率 多扩大涨幅，其中14天品种涨近70bp(基点)。交易员表示，在月末临近新股大批量集中申购等干扰下，而央行"注水"驰援力度相对有限，令资金紧张局面进一步放大，资金拆借市场线上、线下价格持续攀升。
对于下周走势，上述上海交易员认为，“转帖价格差不多要到顶了吧。”新股跟财政缴税正好赶在一起大家情绪有点紧张而已，现在央行降低融资成本的呼声那么高，下周虽然资金压力较大，反倒觉得资金价格和转帖价格续升空间都比较有限。
“不用太紧张，央妈（央行）不就出手表态了嘛，”上海另一银行交易员表示。
中国央行周五称，目前中国银行体系流动性总体充裕。受多只新股即将密集发行等因素影响，市场短期资金供求和货币市场利率有所波动。需要时将通过多种货币政策工具及时提供流动性支持。
以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价 ：
1个月(%) 6个月(%) 一年(%)
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周五 4.3049/4.2305 4.3845/4.3053 4.5438/4.4746
上周五 4.2175/4.1372 4.3013/4.2191 4.5350/4.4550
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变动 +8.74bp/+9.33bp +8.32bp/+8.62bp +0.88bp/+1.96bp
票据回购报价方面，路透中国银票回购参考率报价 显示，今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价 为4.2553%，上周五为4.1877%。
票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易品种基本限于汇票，交易期限规定在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。
电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统，开始为其客户办理电子商业汇票业务。电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年。
注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价。(完) (发稿 吴芳; 审校 张喜良)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。