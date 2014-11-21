中国期市：证监会批准大商所上市玉米淀粉期货交易

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
路透北京11月21日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，证监会已批准大连商品交易所上市玉米淀粉期货交易。
大商所有关负责人此前曾表示，推出该品种将有利于进一步完善农产品期货品种体系，为玉米产业链条提供更加完备的避险工具。
目前中国年玉米深加工能力近8,000万吨，而其中淀粉类产品（含淀粉糖）约占深加工产品的近60%左右，该品种市场化程度高、价格波动较大，企业避险需求较为强烈。（完） (发稿 张晓翀; 撰写 林琦; 审校 张喜良)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。