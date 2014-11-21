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货币新闻 | 2014年 11月 21日 星期五 16:37 BJT

中国期市：证监会批准大商所上市玉米淀粉期货交易

路透北京11月21日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，证监会已批准大连商品交易所上市玉米淀粉期货交易。

大商所有关负责人此前曾表示，推出该品种将有利于进一步完善农产品期货品种体系，为玉米产业链条提供更加完备的避险工具。

目前中国年玉米深加工能力近8,000万吨，而其中淀粉类产品（含淀粉糖）约占深加工产品的近60%左右，该品种市场化程度高、价格波动较大，企业避险需求较为强烈。（完） (发稿 张晓翀; 撰写 林琦; 审校 张喜良)
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