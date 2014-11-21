欧洲央行：总裁德拉吉称已准备好迅速行动，以应对低通胀局面

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
“基于调查的通胀预期指标一直大体上比较稳定，但最新的Survey of Professional Forecasters亦显示通胀预期有所下降--而且是全面下降。”
欧元区经济陷入低增长和低通胀的困境，欧洲央行最近加大刺激经济的力度，向市场挹注数以十亿欧元计的资金，以打通面向家庭和企业的放贷通道。(完)
(编译 朱晓军/王颖/张涛；审校 蔡美珍/艾茂林)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。