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货币新闻 | 2014年 11月 21日 星期五 17:11 BJT

欧洲央行：总裁德拉吉称已准备好迅速行动，以应对低通胀局面

“基于调查的通胀预期指标一直大体上比较稳定，但最新的Survey of Professional Forecasters亦显示通胀预期有所下降--而且是全面下降。”

欧元区经济陷入低增长和低通胀的困境，欧洲央行最近加大刺激经济的力度，向市场挹注数以十亿欧元计的资金，以打通面向家庭和企业的放贷通道。(完)

(编译 朱晓军/王颖/张涛；审校 蔡美珍/艾茂林)
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