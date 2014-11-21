中国证券：证监会称将保持目前新股发行速度，年底前不会集中发行

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
路透北京11月21日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，未来将保持目前的新股发行速度，年底前不会集中安排新股发行。
他在新闻例会上称，证监会此前计划从6月到年底发行100家左右，接下来将按照前几个月的速度安排新股发行，不会在年底集中安排30多家新股发行。
自6月重启A股IPO(首次公开发行)以来，证监会每月安排10-12家新股在沪深两市发行。（完） (发稿 张晓翀；撰写 林琦; 审校 张喜良)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。