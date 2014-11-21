亚洲能源：中国或将超越韩日成为液化天然气最大买家--Qatargas

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透巴黎11月21日 - 全球最大的液化天然气生产商--Qatargas的高管周五表示，若日本和韩国关于国内需求下降的预测正确，则中国可能成为全球最大的液化天然气(LNG)买家。
Qatargas的短线交易营销主管助理Iain Scott在于巴黎举行的CWC全球燃气峰会间歇如此表示。在该会议上，日本和韩国的企业预测这两国部分领域的需求在未来五年会下滑。
在被问及日本和韩国是否可能退出全球最大LNG买家地位时，Scott称，“他们是这样说的，这两国可能被中国取代。”
Scott还称，包括中国在内的其他地方有需求增长的机会。
Qatargas每年产能在约7,700万吨液化天然气。
东京燃气公司(Tokyo Gas)在大会上预测，最大的买家--日本需求到2020年可能降至6,000-7,000万吨左右，当前为约8,800万吨，而因核电站运营时间到期，需求到2030年可能还有再度增长潜力。
汤森路透旗下Point Carbon报导称，中国在截至2013年的前四年LNG进口一直以25%左右的速度增长，2013年中国进口达到约1,800万吨。(完)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
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路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。