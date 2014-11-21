背景资料：离岸人民币债券主要发行情况一览

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透北京11月21日 - 自2007年7月第一支人民币债券在香港发行以来，香港离岸人民币债券发展步伐日渐加快，债券品种亦日趋丰富。发行市场也由香港，拓展至台湾(宝岛债)、新加坡(狮城债)、伦敦、悉尼等地。
根据中银国际统计，2013年全年离岸人民币债券发行量同比增加12%至1,374亿元；人民币存款证（CDs）同比增60%至2,466亿元。
香港金管局数据显示，截至今年6月末，香港人民币债券发行量为1,302亿元，人民币存款证（CDs）余额为1,990亿元。
以下为路透整理的2013年以来在香港发行的主要人民币债券一览表：
（由公司发行）
日期 发债主体 发债额（亿元） 息率（%） 年期 *2014.11 中国兴业太阳能 5.58 7.875 3 *2014.11 中国高速传动设备集团 6.47 8.3 3
2014.11 UNIVERSAL NUMBER ONE CO.,LTD. 6.0 5.7 3
2014.11 Bohai General Capital Ltd 5.0 6.4 3
（渤海钢铁集团海外子公司）
2014.10 中银航空租赁 7.5 4.2 4（狮城债）
2014.10 加拿大卑诗省 30.0 2.85 2
（英属哥伦比亚）
2014.10 香港航空租赁有限公司 7.99 7.5 2
2014.10 Lords Commissioners 30.0 2.7 3（英国）
2014.10 云南能投集团 6.0 5.6 3
2014.10 Bohai General Capital Ltd 10.0 6.4 3
（渤海钢铁集团海外子公司）
2014.10 Central American Bk Econ Integ 5.0 3.85 5（洪都拉斯）
2014.10 时代地产 6.0 10.375 3
2014. 9 大唐电信科技 10.0 5.5 3
2014. 9 Proven Honour Capital Ltd 16.0 4.55 3
(中国华为海外子公司）
2014. 9 国际金融公司（IFC） 10.0 3.10 5
2014. 9 北控集团旗下北控（BVI） 20.0 5.8 10
2014. 9 马来西亚国家按揭公司 15.0 3.7 3 （马来西亚）
2014. 9 海通国际旗下恒信金融 16.0 5.6 3
2014. 9 宝龙地产 15.0 10.75 3
2014. 9 Svensk Exportkredit AB 2.5 2.5 3（瑞典）
2014. 9 Swiber Holdings Limited 4.5 7.75 3（狮城债）
2014. 9 361度国际 15.0 7.5 3
2014. 9 齐鲁国际 15.0 6.25 3
2014. 9 津联集团 18.0 5.2 3
2014. 8 统一企业中国 5.0 3.9 5
2014. 8 统一企业中国 5.0 3.5 3
2014. 8 国际金融公司（IFC） 7.5 2.00 3（reopen, 2.04%）
2014. 7 平安国际金融 4.45 4.40 3
2014. 7 四川发展 10.0 5.15 3
2014. 7 中国联通 25.0 3.8 2
2014. 7 丽新制衣 6.5 7.7 4
2014. 7 金川集团 15.0 4.75 3
2014. 7 ITNL International 5.75 3.00 3
2014. 6 时代地产 9.0 10.375 3
2014. 6 北京市基础设施投资公司 12.0 3.75 3
2014. 6 世纪互联 20.0 6.875 3
2014. 6 国际金融公司（IFC） 5.0 2.00 3
2014. 6 丰德丽控股 6.5 8.375 4
2014. 6 首创股份 10.0 4.70 3
2014. 6 珠海华发集团 8.5 4.25 3
2014. 6 海南航空 13.0 6.25 3（reopen, par）
2014. 6 中国五矿 20.0 4.25 3
2014. 6 中航国际租赁（Soar Rise） 5.0 4.375 3
2014. 6 中国外运 10.0 4.50 3 (reoffer 99.861 )
2014. 5 北汽集团 15.0 4.50 3
2014. 5 海通证券（Unican） 5.0 5.80 3
2014. 5 富士康（远东） 5.0 3.25 3
2014. 5 龙湖地产 20.0 6.75 4
2014. 5 华侨城集团 10.0 4.75 3
2014. 5 海南航空 17.0 6.25 3
2014. 5 中国东方航空 8.0 4.80 3（reopen, 100.00）
2014. 5 中电建 15.0 4.20 3
2014. 5 日照港股份 8.5 4.25 3
2014. 5 中化集团 25.0 3.55 3
2014. 5 中国诚通 6.0 4.00 3
2014. 4 中电国际 20.0 4.50 3
2014. 4 中国联通 40.0 4.00 3
2014. 4 卡特彼勒 4.0 2.95 2（reopen, 100.825）
2014. 4 中航国际 15.0 4.80 3
2014. 3 国际金融公司（IFC） 10.0 2.00 3（reopen, 1.95%）
2014. 3 中国东方航空 25.0 4.80 3
2014. 3 国际金融公司（IFC） 10.0 2.00 3
2014. 2 金地集团 7.5 6.875 3
2014. 2 BP Capital Markets 10.0 3.65 5
2014. 2 卡特彼勒 12.5 2.95 2
2014. 2 联合利华 3.0 2.95 3
2014. 2 雅居乐 20.0 6.75 3
2014. 2 瑞安房地产 25.0 6.875 3
2014. 2 工银亚洲 1.37 2.85 1
2014. 2 中银航空租赁 3.0 5.5 10
2014. 2 首创置业 20.0 5.75 3
2014. 2 首创置业 2.5 6.875 5
2014. 1 中国通用技术集团 10.0 5.70 3
2014. 1 VSI（中国平安保险） 8.5 4.15 3
2014. 1 VSI（中国平安保险） 7.5 5.00 5
2014. 1 恒天然 12.5 3.60 5
2014. 1 北大方正集团 0.8 5.875 3 (reopen, 101.20）
2014. 1 绿地香港 15.0 5.50 4
2014. 1 福斯汽车 12.0 3.50 5
2014. 1 中国东方资产管理 25.0 4.10 3
2014. 1 当代置业 11.0 11.00 3
2014. 1 中国电子信息集团 27.5 4.70 3
2014. 1 北大方正集团 12.0 5.875 3
2013.12 Panda Funding Investment 9.1 3.95 3 (privately placed)
2013.12 Bestgain Real Estate 10.0 4.05 3
Lyra Ltd（万科）
2013.12 远东宏信 7.0 5.45 3
2013.11 Bestgain Real Estate 10.0 4.50 5
Lyra Ltd（万科）
2013.11 路劲基建 22.0 6.00
2013.11 中银航空租赁 5.025 4.50 5（reopen, 100.50）
2013.11 中银航空租赁 10.0 4.50 5
2013.11 VSI（中国平安保险） 15.0 4.00 3
2013.10 VSI（中国平安保险） 3.0 4.75 5（reopen, 4.522%）
2013.11 加拿大卑诗省 25.0 2.25 1
（英属哥伦比亚）
2013.10 VSI（中国平安保险） 18.0 4.75 5
2013.10 BP Capital Markets 12.0 3.95 5
2013.9 SK Global Chem Invest HK 9.5 4.125 3
2013.9 Total Capital SA 10.65 3.75 5
2013.6 加拿大出口发展局 1.0 2.10 1
2013.6 卡特彼勒 18.0 3.25 2
2013.5 统一中控 10.0 3.50 3
2013.5 东航海外（香港） 22.0 3.875 3
2013.5 宝龙地产 8.0 9.50 3
2013.5 花样年 10.0 7.875 3
2013.5 仁恒置地 20.0 5.375 3
2013.5 绿城中国 25.0 5.625 3
2013.5 I.T.Ltd 10.0 6.25 5
2013.4 亚洲金融 5.0 6.90 5
2013.4 金轮天地控股 6.0 11.25 3
2013.4 大唐集团 25.0 3.60 3
2013.4 丽丰控股 18.0 6.875 5
2013.4 泛海集团 5.0 6.50 5
2013.4 佳兆业 18.0 6.875 3
2013.4 新城发展 15.0 9.75 3
2013.4 德国KfW Bankengruppe 5.05 2.00 1
2013.3 雷诺汽车 7.5 4.65 3
2013.3 帝盛酒店集团 8.5 6.00 5
2013.3 金地集团 20.0 5.625 5
2013.3 世纪互联 9.98 7.875 3
2013.2 远东发展公司 10.0 5.875 3
2013.1 香港来宝集团 10.0 4.00 3
2013.1 华能国际电力 15.0 3.85 3
2013.1 新世界中国 30.0 5.50 5
2013.1 广东核电集团 15.0 3.75 3 （reopen）
（由金融机构发行）
日期 发债主体 发债额（亿元） 息率（%） 年期 *2014.11 ICICI Bank Ltd（印度） 6.0 4.00 3 （巴林）
2014.11 建银亚洲 7.0 3.30 2
2014.11 建银亚洲 10.0 3.75 5
2014.11 建银亚洲 10.0 3.95 7
2014.11 建银亚洲 6.0 4.08 7
2014.11 建行 20.0 4.9 10
2014.10 亚洲开发银行 10.0 3.2 1（菲律宾）
2014.10 友利银行 2.0 3.87 2（泡菜债）
2014.10 工银亚洲 1.8 3.7 2
2014. 9 建设银行悉尼分行 13 3.8 3（大洋债）
2014. 9 工商银行新加坡分行 20 3.5 2（狮城债）
2014. 9 工商银行新加坡分行 13 3.95 7（狮城债）
2014. 9 工商银行新加坡分行 7 3.7 5（狮城债）
2014. 9 国家开发银行 9 4.35 10（伦敦）
2014. 9 国家开发银行 6 3.35 3（伦敦）
2014. 9 国家开发银行 5 3.6 5（伦敦）
2014. 9 永隆银行 0.6 2.5 1
2014. 9 世界银行 12.5 2.4 1（美国）
2014. 8 农行香港分行 2.0 3.25 2
2014. 8 农行香港分行 2.5 3.2 1
2014. 7 国开行 5.0 4.35 10
2014. 7 工行悉尼分行 15.0 3.40 1.5
2014. 7 工行悉尼分行 5.0 3.55 3
2014. 6 中行巴黎分行 15.0 3.35 2
2014. 6 中行巴黎分行 5.0 3.85 5
2014. 6 恒生（中国） 10.0 3.25 3
2014. 6 华夏银行 10.0 4.95 3
2014. 5 中国财政部 84.0 2.53 3
2014. 5 中国财政部 44.0 3.25 5
2014. 5 中国财政部 12.0 3.80 7
2014. 5 中国财政部 10.0 4.00 10
2014. 5 中国财政部 5.0 4.29 15
2014. 5 中国财政部 5.0 4.50 20
2014. 5 三菱东京日联银行（中国） 10.0 3.05 3
2014. 5 中国建行法兰克福分行 15.0 3.38 2
2014. 5 上海浦发银行 10.0 4.08 3
2014. 5 中国农业发展银行 20.0 3.00 2
2014. 5 中银卢森堡分行 15.0 3.50 3
2014. 5 农行香港分行 12.0 3.25 2
2014. 5 建行悉尼分行 5.0 3.25 2
2014. 5 中国进出口银行 15.0 3.00 2
2014. 5 中国进出口银行 5.0 3.65 5
2014. 5 中国进出口银行 10.0 4.40 10
2014. 4 德国L-Bank 7.5 1.15 1
2014. 4 KfW 10.0 1.375 2
2014. 4 国信证券 12.0 6.40 3
2014. 4 工商银行 20.0 3.20 2
2014. 4 工商银行 5.0 3.90 5
2014. 4 中行悉尼分行 20.0 3.25 3
2014. 3 招商银行 10.0 4.1 3
2014. 3 交通银行 15.0 3.3 2
2014. 3 国开行 10.0 3.35 3
2014. 3 建银亚洲 40.0 3.25 2
2014. 2 中行新加坡分行 10.0 4.00 5
2014. 2 中行新加坡分行 20.0 3.30 2
2014. 2 中信银行 15.0 4.125 3
2014. 2 东亚银行 2.1 2.70 1
2014. 1 中国进出口银行 15.0 3.00 2
2014. 1 中国进出口银行 25.0 3.25 3
2014. 1 韩国进出口银行KEXIM 5.0 3.625 5
2014. 1 韩国进出口银行KEXIM 5.0 4.50 10 (宝岛债)
2014. 1 蒙古 7.0 10.00 3
Trade and Development Bank of Mongolia
2014. 1 中国银行伦敦分行 25.0 3.45 3
2014. 1 中国农业发展银行 20.0 3.08 2
2014. 1 中国农业发展银行 10.0 3.28 3
2013.11 工行（新加坡） 20.0 3.20 2
2013.11 工行 13.0 3.35 3
2013.11 工行 7.0 3.75 5
2013.11 国开行 19.0 3M CNH HIBOR+20bp 2
2013.11 国开行 17.0 3.60 5
2013.11 国开行 9.0 4.50 15
2013.11 德国L-Bank 2.5 3M CNH HIBOR-77bp 1
2013.8 工银（亚洲） 4.0 3.34 1
2013.8 阿布札比国民银行香港分行 3.0 2.28 1
2013.6 韩国出入口银行 1.3 2.65 1
2013.6 印度IDBI银行 2.25 3.40 1
2013.6 世界银行 17.0 2.00 1
2013.5 澳洲国民银行 4.0 2.40 2
2013.3 中美洲经济合作银行 5.0 3.20 3
2013.3 印度IDBI银行 2.52 3.50 1
2013.3 巴西Banco Bradesco SA 2.4 3.25 3
Grand Cayman
2013.3 巴西Banco BTG Pactual 9.97 4.10 3
2013.3 俄罗斯标准银行 7.6 8.00 2（reopen）
2013.3 印度IDBI银行 2.5 3.50 1
2013.2 建行香港分行 1.2 2.95 3
2013.2 GPB Eurobond Finance 2.5 4.00 3
2013.1 俄罗斯标准银行 5.0 8.00 2
2013.1 俄罗斯农业银行 10.0 3.60 3
2013.1 Emirates NBD Bank PJSC 1.0 3.20 1
2013.1 俄罗斯VTB Capital 10.0 4.50 3（reopen）
2013.1 中银（香港） 3.0 2.90 1
2013.1 九龙仓WHARF FINANCE 1.0 4.15 7
2103.1 Emirates NBD Bank PJSC 1.0 3.45 1
2013.1 巴西Banco Bradesco SA 3.5 3.70 3
Grand Cayman
2013.1 瑞典商业银行 4.0 3.00 3
2013.1 汇丰（中国） 10.0 三个月SHIBOR减60bp 2 （完） (整理 李然; 审校 张喜良)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。