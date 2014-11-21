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亚洲 | 2014年 11月 21日 星期五 16:47 BJT

新兴汇市：亚洲货币受日圆反弹提振，但周线收跌

不过多数地区货币料将录得周度下跌，韩元领跌，因周四日圆兑美元触及七年低位。

马币兑美元 下跌0.1%，菲律宾披索本周收低0.1%。

印尼卢比 上涨0.7%，在本地区其他货币下跌之际持坚。

亚洲 当日 今年以来 2013年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 117.74 118.20 +0.39 -10.58 105.28

坡元 1.2983 1.2999 +0.12 -2.70 1.2632

台币 31.005 31.015 +0.03 -3.40 29.950

韩元 1111.86 1115.10 +0.29 -5.08 1055.40

泰铢 32.78 32.81 +0.09 +0.24 32.86

菲律宾披索 44.97 45.07 +0.22 -1.27 44.40

印尼卢比 12140.00 12170.00 +0.25 +0.16 12160.00

印度卢比 61.83 61.94 +0.19 -0.04 61.80

马币 3.3520 3.3668 +0.44 -2.28 3.2755

人民币 6.1244 6.1245 +0.00 -1.15 6.0539

(完)

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(编译 张涛/田建华; 审校 于春红)
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