中港个股：建行新西兰子行开业，以海外重点中资企业客户为核心

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透北京11月21日 - 按市值计中国第二大银行--建设银行 周五表示，建行新西兰有限公司开业，将以国内“走出去”的重点中资企业客户为核心。
建行新闻稿称，未来，该行新西兰子银行还将大力拓展与新西兰当地大中型优质企业的业务合作关系。
“新西兰子银行的成立将进一步完善建设银行在大洋洲的经营布局，提升建设银行在亚太地区的综合金融服务实力。”建行表示。
新闻稿介绍，中国建设银行（新西兰）有限公司于2014年7月15日正式成为当地注册银行，可经营包括批发业务和零售业务在内的各项银行业务。
按市值计中国第四大银行--中国银行 周五稍早亦表示，该行获得新西兰储备银行正式批准，在新西兰奥克兰市设立子行，成为继中国工商银行 和中国建设银行后第三家在新西兰运作的中资银行。
中国是新西兰最大的贸易伙伴，人民币和新西兰元之间可直接兑换。（完） (发稿 李贺; 审校 张喜良)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。